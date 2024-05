PC party-in MLA-te inhaivurna Val Upa Council-ah an thlen

PC Party chuan MLA-te inhaivurna uchuak leh Speaker car thar chungchang ZPM Val Upa Council hnenah nimin khan ziakin an thlen.

PC Party chuan ram hruaitute khawsak dan tha an tih loh dan sawiin, “Fate chawhmeh ren zirtir chunga chawm bawka hawp bawk ang an ni,” tiin, Vanlalruata, PC President chuan, “Inrenchem an sawi reng laiin uchuak takin an invulh a. Simple interest-a kum khata 5.5% leka pung turin MLA 40-in public money atangin kuminah cheng nuai 1,050 puk an tum a. Hetiang em em hian MLA term kal tawha MLA-te an la invulh ngai lo a. Mipui min zah loh dan hi a uchuak a ni,” a ti a, motor lei loh uar taka an sawi laia Speaker tan motor changkang uchuak lei a nih chungchang sawiin, “Hetianga speaker hman tur leina tur hian nikum leh kumina budget-ah pawisa ruahman a awm lo a. Motor an lei dawn a nih pawhin hetianga changkang leh manto uchuak hi mamawhna a awm lo,” a ti bawk.

Heng thilte ZPM VUC hnena thlen a nih chungchang hi nimina PC Party Office Bearers Meeting-ah Vanlalruata chuan sawiin, ZPM campaign auhlaah, “Kan kal sual dawn a niha ‘het’ lo ti tur Val Upa Council kan nei, an ti thin a. An kalsualna chu an VUC-ah chuan kan thlen ta a. Enge an tih kan en ang,” tiin a sawi a, “Hemi chungchang hi kan umzui zel dawn a. Kan phawrh thui tial tial ang,” tiin hemi chungchanga puanchhuah hmabak a la awm thu a sawi bawk.

