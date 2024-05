By

Inter-District Senior Women’s Football Championship chu vawiin atangin Serchhip Sports Complex-ah khelh tan a ni dawn.

Nizan khan Serchhip Kawnpui VC Hall-ah kick off neiin, Lalsawma Pachuau, Hony. Vice President, MFA chuan a pet hawng a, vawiin chawhma dar 9-ah Saitual leh Hnahthial (Group A) inkhelin, dar 11-ah Lunglei leh Champhai (Group B), chawhnu dar 1-ah Mamit leh Serchhip (Group C) leh chawhnu dar 2-ah Kolasib leh Khawzawl (Group D)-te an inkhel ang.

