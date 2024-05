Madrid Open-ah Rublev a champion

By

Chawlhnia Madrid Open mipa singles final khelh zawh takah Andrey Rublev chuan first set a loh zet hnuah Felix Auger-Aliassime laka 4-6, 7-5, 7-5-a hnehna changin a vawi khatna atan Madrid Open title a chawi ta.

Russian world number 8 Rublev hi khawsik chunga khelin, first set-ah phei chuan 4-1 zetin a hnufum hial a, mahse beilêt lehin a tawpah chuan world number 35, Auger-Aliassime lakah hnehna changin hei hi Masters 1,000 tournament title pahnih a lakna a ni.

Inrinni-a hmeichhe final khelhah world number one Iga Swiatek chuan world number two Aryna Sabalenka laka 7-5, 4-6, 7-6 (9-7)-a hnehna changin a tum khatna atan Madrid Open title a chawi ve bawk a ni.

