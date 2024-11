160 – 180 MW thar chhuah theihna tur Tuivai Project atan sawrkar laipuiin cheng vbc. 2.80 pe tawh

Power minister F.Rodingliana chuan kawlphetha 160 MW atanga 180 MW thar chhuah theihna tur Tuvai project atan sawrkar laipui chuan cheng vaibelchhe 2.80 pe chhuak tawhin, thla 18 chhunga zo turin inremna ziah a nih thu a sawi.

Nimina ZPM General Headquarters Party Office-a chhung inkhawm an hmannaah F.Rodingliana chuan he thu hi sawiin, Kawlphethaa intodelh turin nasa takin hma an la tih a sawi a, department lama thawktute pawhin ngaih-tuahna an seng nasa hle a, rim taka sawrkar policy tihlawhtling tura tan an lâknaah lawmthu a sawi a ni.

Power minister chuan, “Tuirini Project bikah sawrkar hmasaten he project an lo hnâwl tawh chu a DPR-te kan keu thar leh a, central lama kan tlanthlak pui hnuin he project hlamchhiah mai tur pawh tihnunin a lo awm leh ta a ni,” a ti a, “Tuivai Project kan han buaipui leh a, kum 18 chhung sawrkar hmasa lamin a bu an lo keu tawh loh leh DPR hlui tawh tak chu kan han thar thawh leh a, sawrkar hmasate ruahmanna anga kalpui dawn chuan he tuikhuah hian Manipur State ram engemawzat a chim dawn a, hei hi keini chuan harsatna awm theite kan vên avangin ruahmanna thar kan siam a, a hmunah kalin a tuikhuah chim chin tur kan tihniam ta a, 32 km chin khuapin Manipur state nen intibuai loin he project atang hian 160 MW atanga 180 MW thar chhuah theih kan inbeisei a, Mizoramin tuna kan mamawh sân lai ber hian 163 MW a ni. Central sawrkar chuan he project atan hian vaibelchhe 2 leh nuai 80 min pe ta a, thla 18 chhunga zo turin inremna kan ziak ta a ni. A hlawhtlinna kan hmuh hunah chuan Mizoram power mamawh chu kan thar chhuak thei tawh dawn a, chutiang zelin Tlawng leh Tuichang khuap tur pawhin hma kan la mek a, Tuichang DPR pawh kan peih thawkhat tawh a, 52 MW chhuak thei turin ruahmanna kan siam bawk a ni,” a ti.

F.Rodingliana chuan, “Tuirial tuikhuah hi sawrkar hmasa hun laiin agreement a fuh lo hle a, sawrkar sum tam tak a thlâwnin a luangral nasa hle a, sawrkar lu tihaitu a ni a, a power siam chhuah man to takin kan lei a ngai a, kan lei loh pawhin agreement anga pawisa kan chawi tho a ngai si a, Tuirial tuikhuah khu sawrkar tan phurrit a ni a, chuvangin sawkar thar hmalakna turah chuan Tuirial project ang hian agreement siam kan tum ve lo a ni,” a ti.

Minister chuan,”Vawiin thlenga ZPM Ministry min beitute hi ZPM Party a dintirha min beitute tho kha an la ni a, nimahsela min beihrawn chung pawhin Pathian leh mipuite zarah hnehna kan la chang zel hi ZPM Party Pathinin min hruaizia tilangtu leh Zoram mipuiten ZPM Ministry ah rinna an nghah thûkzia tilangtu a ni. Heng min beihnate hi kan Party tan malsawmna a ni a, kan ram rorelnaa Pathianram tundin kan tumzia mipuiten min hriatpui chuan a tawk hle a, eptu party ten dawt leh thutling lo hmanga min beihna ah hian buai tur kan ni lo, Pathian leh Mipuite kan lama an tan chuan a tawk a ni,” a ti.

Lalliansawta President, ZPM General Hqrs. chuan mi thar lawm lûtin, “ZPM Party-a vawiin thlenga mithar duhawm tak tak lawmluh tur kan la nei zel hi lawmawm ka ti a, kan Party policy min tuipuitu apiangte chu ZPM Party ah lo haw khawm zel turin kan sawm a ni,” a ti.

