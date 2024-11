Kawng hrang hrangah fai inelna buatsaih dawn

Mizoram Cleanliness Competition 2024 chu October, 2024 atang khan tan niin, he khawpui fai inelna atana inbuatsaihna atan hian Serchhip town chhungah kawng hrang hrangin fai inelna kalpui a ni dawn.

Heng inelna kalpuina turte hi – Hotel fai, School fai, Locality (Commercial area) fai, Hospital/Healthcare facility fai, Govt. Establishment fai leh Market faiahte inelna buatsaih a ni dawn a, heng inelnate endik hna hi MJA, Serchhip District chuan an thawk dawn a, tunkar chhung hian MJA member-te hian endik hna hi thawk ang.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related