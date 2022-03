Football thuthang (12.3.2022)

@ Manchester United chuan an manager thar tur an zawnnaah Ajax boss Erik ten Hag hming an lam ri a, Dutch pachal kum 52 mi hian Old Trafford club-in mumal taka an biak chuan indawrna neih a pawi ti lo a ni. (Sky Sports News)

@ Paris St-Germain Argentine manager Mauricio Pochettino chuan Old Trafford pan tura Manchester United-in an duh a nih chuan an number one choice nih a duh. (Mail)

@ Liverpool leh England defender Jamie Carragher chuan UK sawrkarin Chelsea neitu Roman Abramovich hremna a pek avangin Manchester United tan Blues boss Thomas Tuchel lak luh theihna chance a siam tih a sawi. (Telegraph)

@ UK sawrkarin Abramovich a hrem avang hian Chelsea chuan kumin nipuia contract tawp tur player 9 an neihte chuan a thlawnin club an chhuahsan thei dawn a ni. (Metro)

@ Kumin nipuia Chelsea-a a contract hmang zo tur Germany defender Antonio Rudiger chuan club chhuah-san a tum a, Blues hian kum 29 mi hi contract thar ziahpui theihna chance engemawzat an neih chu an hmang ṭangkai lo a ni. (Sky Sports News)

@ Juventus chuan kumin nipuiah Chelsea leh USA forward Christian Pulisic, 23, lakluh dan an ngaihtuah. (Gazzetta dello Sport)

@ Roma manager Jose Mourinho chuan Arsenal leh Switzerland midfielder Granit Xhaka, 29, chu kumin nipuia lakluh dan a zawng. (Calciomercato)

@ Premier League defender hlui Micah Richards chuan Paris St-Germain leh Frace forward Kylian Mbappe, 23, chuan Liverpool emaw, Manchester City emaw a zawm dawn niin a sawi. (Liverpool Echo)

