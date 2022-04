Football thuthang (22.4.2022)

@ Manchester City forward Raheem Sterling, 27, chu AC Milan-in player lakluh an duh zingah a tel a, hetihlai hian AC Milan hi Bahrain behchhan company pakhat chuan £850m-a lei tumin an dawr a ni. (Gazzetta dello Sport)

@ Real Madrid leh Barcelona-te chuan tun season tawp ruala Chelsea-a a contract hmang zo tur, defender Antonio Rudiger, 29, chu an ngaihven a, hetihlai hian Stamford Bridge-a la châm chhunzawm dan a zawng thung a ni. (The Athletic)

@ Tun season tawp ruala Chelsea-a a contract hmang zo tur leh Chelsea-in contract thar an zawrh beiseiawm tawh loh Italy midfielder Jorginho, 30, chuan Lazio, Juventus leh AC Milan zinga engemaw bera lut thei dinhmunah a ding. (90 min)

@ Manchester Unted chuan RB Leipzig forward Christopher Nkunku, 24, chu lakluh an duh a nih chuan Champions League an khelh phak a ngai dawn a, Nkunku hian tun season-a game 44 a khelhah goal 30 a thun tawh a ni. (Sport Bild)

@ Arsenal defender William Saliba, 21, chuan tun season bak pawh hi Marseille lama loan-a khel tura la awmzui theihna chance a nei tih a sawi. (Le Parisien)

@ Kum 2019-a Arsenal-in an lakluh, Saliba hi Atletico Madrid chuan lakluh dan an zawng ve bawk. (L’Equipe)

@ Bayern Munich chuan Ajax leh Morocco right-back Noussair Mazraui, 24, chu lakluh tumin indawrna an zawhfelpui ṭep tawh. (Fabrizio Romano)

@ Arsenal forward Eddie Nketiah, 22, chuan regular-a first-team football khelh a duh a, Leeds, Crystal Palace leh West Ham nen sawi zawm an ni.

Like this: Like Loading...