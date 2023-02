Football thuthang (20.2.2023)

@ Tottenham chuan Real Madrid leh Germany defender Antonio Rudiger, 29, chu kumin nipui transfer window-ah an ngaihven dawn. (Fichajes)

@ Manchester United leh England striker Marcus Rashford, 25, chu nakum nipuia hralh a ngai ngei dawn a nih chuan a manah £120m chhiar a ni dawn. (Star)

@ Manchester United chuan an goalkeeper David de Gea, 32, chu Old Trafford-a chelh tumin a hlawh pawh chawlhkar khata £250,000 hlawh tura tihsan an rilruk a, mahse club hian Leeds French star Illan Meslier, 22, chu nakin huna a thlaktu atan an melh lawk tawh a ni. (Sun)

@ Manchester United lei tuma Sir Jim Ratcliffe-a’n lei a dilna chu Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani lei ngamna £5bn aiin £1bn-in a tlem zawk. (Foot Mercato)

@ West Ham chuan kumin nipuia England midfielder Declan Rice, 24, a chhuah thulha a thlaktu turin Lazio leh Serbia miedfielder Sergej Milinkovic-Savic, 27, chu an lakluh duh zinga a chung berah an dah. (Sun)

@ Sheikh Jassim Bin Hamal Al Thani-in Manchester United a lei a nih chuan Qatari investor-te chuan Tottenham neitu nih an tum zel dawn. (Times)

@ Manchester City chuan nikum nipui laia Etihad Stadium-a an lakluh chauh ni mahse Argentine Julian Alvarez, 24, chu contract thar chungchanga dawr tumin ruahmanna an nei mek. (Mirror)

@ Barcelona chuan Atletico Madrid forward Joao Felix chu January, 2022 khan lakluh an remti vek tawh a, mahse Financial Fair Play (FFP) dan avangin an indawrna chu a tlawlh ta a ni. (AS)