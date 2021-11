Sawrkar sikulah zirlai an pung:School Education Minister

School Education Minister Lalchhandama Ralte chuan Mizoram sawrkarin zirna a thuam chak avangin sawrkar sikulah zirlai an pung a ti.

He thu hi Minister hian nimin khan Hnahlan Higher Secondary School a tlawh-naah a sawi a, Minister chuan sawrkar sikulah zirlai an luh tam theih nan theihtawp chhuah a nih thu leh, hemi chawikang tur hian zirna in thuamṭhat hna kawng hrang hrangin thawh a ni a, hripui lêng karah zirtirtu chi hrang hrang 2000 bawr vel lak a ni tawh a, school chhia leh furniture siamṭhat a ni bawk a, hei hian naupang a hip a, naupang an pung a ni a ti. Tunah hian khaw hrang hrang aṭangin classroom indaih loh thu leh furniture siam belh ngai report a lo lut deuh reng a, hei hi zirna kawnga hmasawnnain a hrin chhuah a ni, a ti bawk.

Minister chuan sawrkar sikul khar ngai tlu chhia awm loh nan ṭanlak a nih thu pawh sawiin, tunah chuan khâr ngai a awm tawh lova, khaw hrang hrangin an sawi chu khâr lam ni tawh lovin naupang kan leng tawh lo, furniture kan indaih tawh lo tihte a ni ta zawk a ni a ti a. Zirna hi kan ramah hian hmun pawimawh kan chantir a, chu chuan sawrkar sikul a tiṭhang a ni, a ti bawk.

Minister ṭawiawmtu H&FW Board Vice Chairman Dr. ZR Thiamsanga pawhin thusawiin Covid-19 hripui karah sorkarin hmasawnna hrang hrang a thawk zel a, hripui leng dona kawngah leh zirna siamthat kawngahte pawh a theih ang angin hna a thawk zel a ni, a ti bawk