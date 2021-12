LAD Park-te mimal kuta dah turin ruahmanna kalpui mek

Minister

LAD Minister, K.Lalrin-liana chuan LAD enkawl park hrang hrang aṭangin revenue a luh ṭhat loh vangin mimal kutah dah turin ruahmanna kalpui mek a nih thu a sawi.

LAD Minister hian a vawi khatna atan Thawhlehni tlai khan Kolasib district MJA-te chu ama dil, RT Farm, Saihapui K-ah meeting neihpuiin a department chan hmalakna hrang hrang a sawipui a, LAD park aṭangin sawrkarin revenue a hmu tlem tih pawh a sawi a, “Hei vang hian mimal kutah LAD park engemaw zat chu dah tum a ni,” a ti a. “Lalsavunga park tih loh sawrkar enkawl park hrang hrang aṭanga kan revenue hmuh zat hi sawi dawn ila zahthlak khawpin a tlem,” tiin mimal kuta dah mai turin ruahmanna siam a ni a, Lal-savunga park erawh sawr-kar hmasain a lo cheibawl ṭhat tawh chu an sawrkar hnuah an chhunzawm a, tunah tlawhtu an ṭhahnemin sawrkar pawhin revenue 60% a chang tih a sawi.

Fisheries Minister ni bawk chuan YMA leh sawrkar thawhdunna luidunga nungchang awm leh thing leh mau thlengin humhalh a ṭul thu leh hei hi uar zawka puanzar kawnga ṭan lakpui turin MJA te a sawm a ni. Serlui B leh Tuirial-ah sangha bomb an tam lutuk chu ngaimawh-awm a tih thu minister chuan a sawi a, “Hnam-dang Hydel Project bomb ut ut hi an vang khawp mai. Dan (Act) chu nei mah ila rules kan lo nei lawk lo,” tiin tunah chuan Mizoram-in rules a neih tawh vangin dan bawhchhia inchawitir te, in man dan te a awm a, siam belh ngai pawh a awm leh nual tawh tih a sawi.

Supply Deptt. changtu ni bawk, K.Lalrinliana chuan Oil depot tur chung-changah petroleum changtu union minister Dharmendra Pradhan chuan Mizoram hmalakna a tuipui tih a sawi a, Mualkhang gas bottling plant, nikhata trip 7 pek chhuah theih chu tihlen phalsak angin tunah hian hmalak mek nih thu a sawi a, buhfai chungchang-ah Mizoram-in harsatna a tawk lo niin minister chuan a sawi.

He hunah hian MJA member dangte pawhin ṭul leh ṭha an tih hrang hrangte an sawi ve bawk a ni.