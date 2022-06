2nd Mizoram Finance Commission-in Saitual tlawh

Mizoram Finance Commission pahnihna chuan an Chairman, F.Vanlalruata hovin nimin khan Saitual District an tlawh a, Saitual District Village Council Association hruaitu te, Saitual Town chhunga Village Council aiawh te, District Rural Development Agency Project Director, District Urban Development Officer leh District Local Administration Officer te nen DC Conference Hall-ah District Level Consultative Meeting an nei.

He meeting hi District DC VL Hruaizela Khiangte-in a kaihruai a. 2nd Mizoram Finance Commission Chairman, Pu F. Vanlalruata chuan tualchhung sawrkar lo indin chhoh dan leh Ram Danpui siamṭhat vawi 73-na leh 74-nain tualchhung sawrkar te hnena thuneihna tam zawk a pek dan leh sum leh pai an chan tur State Finance Commission kaltlanga ruahmanna siam a nih dan te a sawifiah a ni.

Lalmalsawma, Member Secretary-in 2nd Mizoram Finance Commission hna thawh tura sawrkarin ruahmanna a siam chungchang kalkhawm te a hrilhfiah a, Lalrohlua, Deputy Secretary chuan VC-te hnena Central leh State sawrkar aṭanga sum leh pai hlan chhawn a nih dan leh VC te’n anmahnia sum hnar hrang hrang an neihte a sawi bawk.

Meeting-ah hian VC-te’n an khaw hmasawnna leh inrelbawlna atana an hman ṭhin VC Fund tihpun zel a nih theih dan tur zau taka sawiho a ni a, meeting zawh hian Mizoram Finance Commission pakhatna aṭanga VC-ten sum an hmuh hmanga an hnathawh ṭhenkhatte endik zui a ni.