Editorial:Hmasawnna hnathawhte a thawh dan turin an thawk em tih enfiahpui thin nise

National Highway-54 kawng laih zauh hna thawh mekah Serchhip leh Keiṭum inkar, UD&PA Department bawlh-hlawh paihna bula kawng-thlanga leivung dawlna tura retaining wall siam chu a ṭha tawk lo-a rin a nih thu complaint an dawn chungchangah Nilaini khan Sub-Hqrs YMA Serchhip hnuaia Vigilance & Monitoring Committee hruaitute chuan Serchhip District Bawrhsap Nazuk Kumar, IAS chu a pisa-ah hmu-in, hemi chungchang hi an sawipui a, District Bawrhsap chu he hnathawh hi a hmuna enpui tur leh, a nihna tur anga hna an thawklo a nih chuan a ṭul anga hmalakpui turin an ngen a ni.

National Highway-54 hi Serchhip tlangdung khuate tan chuan kawngpui ṭangkai tak a lo ni tawh ṭhin a, amaherawhchu, a aia kawng zau leh ṭha zawk Thenzawl lama a kal tak hnu hian Serchhip chhim lam khuate hian an hmang ta meuh lo a, tunah hian NH-54 siamṭhat a, tihzauh hna thawh mek niin, hei hi thawh zawh a nih hunah chuan tun hma ang bawkin he kawngpui hi Serchhip tlangdung khuate tan a ṭangkaiin, kawng tam takin hma kan sawnpui leh a rinawm a ni.

Hetihlai hian hetianga kan ṭangkaipui leh kawng ṭhenkhata hma kan sawn phahna tur hna thawh a nih rual hian a nih tur anga hna thawh a nih loh vangte-in heng hna thawhte hi kawng ṭhenkhatah kan chhiatpui thei ve tho bawk a, chuvangin, tuna kan hmasawnna tura hnathawh mekte pawh hi ṭha zawka thawh a nih theihna tur te, nakina kan chhiatpui theihna tur awmte laka inveng chunga kalpui a nih theihna turin khawtlang hruaitu leh thuneitute hian an hnathawh dan tur kan hriatpui a, chutiang chuan an thawk em tihte hi enfiahpui fo theih ni se a duhawm khawp mai.

