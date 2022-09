Editorial:Rukru thinte nêkchêp turin mipuiten tan i la ang u

Serchhip SDPO chuan thuchhuah siamin, tunlaia Serchhip District-a ruihhlo Heroin (No. 4) hluar mekin a ken tel, rukruk hluar mek chungchangah mi thil ruk sa lo lei \hinte chungah khauh taka dân kenkawh a nih tawh tur thu a tarlang a ni.



SDPO-in thuchhuah a siama a tarlan ang hian ruihhlo hluar hian rukruk a titam hle a, nitin deuh thaw hian veng/khaw hrang hrangah mi thil bo/ruksak thawm hriat tur a awm reng a, Police-a thilbo report aia tam zawk daih hi thilbo/ thil inruksak, Police hnen thlen loh hi a awmin a rinawm.



Hetianga ruihhlo tiṭhin an tam avanga rukrukna a hluar nachhan hi mi thil rûk leisaktu an awm zel ṭhin avang leh, rûkru man chhuah loh an awm ṭhin vang a ni tlangpui.

Hetianga khawtlanga thilbo/rukrukna a awm fo hian khawtlang a tiralmuang lo a, rukru ṭhin zinga man chhuah loh an awm ṭhinte hian rukrute a tingampa a, ruihhlo ti lem lo rukru ṭhin ṭhenkhat pawhin chetlakna remchangah an hmang foin a rinawm. Hemi piah lama mi thil rûk sa lo leisak ching an awm ṭhinte hian rûkrûkna a tihhluar phah chiang hle a ni.

Chuvangin, mipuite hian mi thil ruk sa man tlawmtea lei theihte kan lo leisak mai ṭhin hian rukrute a tihuangtau a, a tingampa a, chu chuan kan khawtlangah rukrukna a tihhluar phah a, rukru an punin kan khawtlang a him lo a, khawtlang ralmuanna a chhe ṭhin tih kan hriat a ṭul a, mipuiten kan himna leh kan khawtlang a ralmuan theihna atan rukrute nekchep tur zawnga ṭan kan lâktlan a ngai tih i hre thar ang u.