Editorial: A taka intodelh hi kan mamawh ber a ni

September ni 14, 2022 khan New Delhi-a Outlook Agri Tech Summit and Swaraj Awards semchhuahah Mizoram chuan ‘Best performing State in Agriculture among the North East States’ lawmman a dawng a, lawmman hi Mizoram sawrkar aiawhin Agriculture Minister C.Lalrinsanga chuan a dawng a, Inrinni khan Agriculture Minister lo haw hi Agriculture Development Board leh Agriculture Department official-ten Lengpui Airport-ah an lo hmuak a ni.

Hetianga Mizoramin Agriculture lama India Hmarchhak State zinga che ṭha ber lawmman a dawng thei hi thil lawmawm tak a ni a, mahni vengchhungah pawh lawmman dawng pha nih hi thil har tak a ni a, chutihlaia India hmarchhak state zinga che ṭha ber lawmman Mizoramin a dawng thei hi thil ropui tak a ni.

Hetianga India hmarchhak state zinga Agriculture lama che ṭha ber lawmman kan dawng thei hi mi tam tak chuan mak an ti hialin a rinawm. Amaherawhchu, tehfung hrang hrang hmanga an tehna aṭanga a tiṭha ber chuan lawmman a dawng tihna a ni mai a, India hmarchhak state dang aiin Mizoram chuan tehfung hrang hrangah tehnaah a ṭha ber tihna a ni mai.

India hmarchhak state zingah Agriculture lama che ṭha ber lawmman dawng mah ila, kan dinhmun dik tak hretu chu mipuite kan ni a, chu aia hrechiangtu chu Agriculture Department-a thuneitute an ni. Lawmman ai chuan a taka intodelhna neih hi a thlamuanpuiawm zawk a, hetianga lawmman dawng thei ni chung hian thlai thar pakhatah mah intodelhna nei chuang lo state kan ni reng ang tihte pawh hi thil hlauhawm tak a ni a, chuvangin, kan ram hian lawmman mai ni lovin, a taka intodelh hi kan mamawh ber a ni tih kan hriatreng a ṭul awm e.