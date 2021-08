I Electric Bill a dik leh dik loh chhut ve rawh le

— Laldinpuia —

Secretary, Serchhip District Consumer Assn.

Kawlphetha hi kan nunphungah hian a pawimawh ta em em mai a. A tel lovin kan awm hlei thei tawh lo. Kawlphetha kan hman man Electric bill te hi tunah chuan a chhut a awlsam tawh a, meter reader ten reading an lak chu computer hmanga chhut chhuah vek a ni tawh a, amaherawhchu computer operate tu chu mihring tho an nih avangin tihsual palh te pawh a awm thin a, hetianga Bill tihsual a awm chang chuan Department a complaint hi mipui ten kan tihtur leh kan chanvo a ni, kan bill diklo kha pek hmain kan complaint ngei ngei tur a ni(Bill pek phawt hnua complaint hi tih loh tur a ni).

Electric bill hi tariff mumal tak hmanga chhut vek a ni a, chu an chhut na tariff chu kan hriat chuan mipui ten kan Electric Bill a dik leh dik loh te hi kan hre thei a, kan bill chawi tur zah dik tak kha kan chhut ve thei vek a ni. April 2021 atangin Mizoram pumah Tariff Order thar kan hmang a. A hma ai chuan tlemin kan eng chhit man a to ta hret. Mipui nawlpui (Domestic Connection nei) tena kan bill chhut dan awlsam tak lo tarlang dawn ila –

Khi khi tuna kan tariff hman lai mek a ni a. I Electric Bill-a a dinglam laihawl vela Unit Consumed tih kha en kha, Consumer details box a a hnuai bera Contracted load tih kha en bawk la, khami pahnih atang khan i bill chawi zat tur awlsam takin i chhut ve thei dawn tihna a ni.

Entirna:

1. Contracted load kha 0.3 kw ni ta se, unit consumed kha 27 ni ta se, I bill chawi zat tur chhut dan chu hetiang hi a ni ang – Contracted load 0.3 leh fixed charge Rs 50 i puntir ang a, i unit chawi zat 27 leh unit 1 hman man Rs 4.80 i puntir bawk ang. Chumi chhuak pahnih chu i bill chawi zat tur chu tihna a ni. (0.3×50 =15, 27×4.80=129.60, 15+129.60=144.6 hei hi I bill chawi zat tur a ni.

Contracted load ah 2 nita se, Unit consumed ah 169 ni ta se hei hi kan bill chawi zat tur a ni ang-

Fixed charge 2 kw x Rs 50 = Rs 100

Unit consumed 169

a) 100 x 4.80 = Rs 480

b) 69 x 5.50 = Rs 379.50

TOTAL (100+480+379.50= Rs 959.50 hi kan bill chawi tur a ni ang.)

Tiang hian awlsam takin kan bill chawi hi a dik em, kan eng chhit ral leh kan bill chawi hi a inmil em? Tih te awlsam takin mipui ten kan chhut ve thei a ni. Diklo a awm anih chuan Department hotute hnenah arang lama complaint thin tur a ni.

Source :

1) Article of H.Laldikliana, MCU Aizawl.

2) P & ED Traiff Order for FY 2021-22.

