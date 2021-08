Electric Connection chungchanga i hriattur te

— Laldinpuia —

Secretary, Serchhip District Consumer Association

Tunlai khawvel changkannain min chenchilh mek zelah hian Kawlphetha/Electric tel lovin kan awm thei lova, mitinin kan mamawh a, kan nun tinuamtu leh kan hnathawh min puitu atana kan hmanraw tangkai tak a ni. Kan Kawlphetha/Electric hman man te, kan Electric connection chungchangah te hian JERC (Joint Electricity Regulatory Commission) chuan Mizoram leh Manipur tana kan inhmantawm tur inkaihhruaina mumal tak a siam a, he inkaihhruaina tuna kan hman mek Tariff Order 2021-2022 a Electric kan hman man leh connection neituten sawrkara kan chawi tur hrang hrang tarlan te zinga mipui nawlpui tana pawimawh thenkhatte lo tarlang ila –

1) Kan Electric Meter te kan chenna In kan singsak emaw, a dahna kan sawn duh avang emaw a Department lam kan sawntir anih chuan Rs 200/- chawi a ngai. Kan Meter hi keimahni duhthu ni lova Department lamin an sawn anih erawh chuan sawn man chawi a ngailo thung. 2) Electric Consumer ni sa te tan Meter hlih/vuah man hi a free a ni a. Consumer disconnect tawh te tan Meter vuah tir leh man hi Rs 100/- a ni thung. Connection la thar tan erawh connection kan lak tirha service charge kan chawiah a tel tawh avangin a hrana Meter vuahtir man pek a ngai lo. 3) Meter Test man: Kan meter te a that leh that loh kan test tir duh anih chuan Single phase connection nei tan Meter test tir man hi Rs 75/- a ni. Three phase connection nei tan Rs 100/- a ni thung. Connection nei thar te tan test hmasak ber hi a man chawi a ngailo. 4) Hming thlak: Engemaw avanga Electric Consumer hming thlak kan duh anih chuan Department Office-ah kalin a thlaktir theih a, hming thlak na man hi Rs 50/- a ni. 5) Kan Electric connection te a cable, cut out leh fuse, meter te kan thlaktir duh anih chuan a thlakna tur hmanrua zawng zawng kan intum a ngai a. Service charge hi Department lamah pek lawk a ngai bawk. Hetiang hi chawi tur(service charge) a ni – a) Cable leh wire thlaktir na man(Single phase) – Rs 400/- per connection b) Cable leh wire thlaktir na man(Third phase) – Rs 600/- per connection c) Cut out – Rs 10/- per cut out d) Fuse – Rs 3/- per fuse e) Meter Replacement charge for Single Phase – Rs 40/- f) Meter Replacement charge for Third Phase – Rs 60/-. 6) Kan Electric Bill lokal reng reng hi a pek theih hun tawp(due date) hma ni 10-ah Consumer te hnen a thleng tur a ni a, Bill pek theih hun(Due date) thlenga bill kan pe lo anih chuan kan electric hman man atanga 2% a pung kan chawi ang a. A pung nen a thla leh bill ah charge kan ni ang. 7) Kan Electric bill hi thla 2 kalta ami kha a ni tlangpui a (August thla tira Bill an sem hi June thla a kan hman man tihna), chuvang chuan thla liam ta a kan chawi tur pawh awlsam takin a hriat theih. A bill form-ah khan NEW READING tih inziahna tur a awm a, khami ah khan emaw hmun awl remchangah Meter Reader ten pen in ziah an nei thin a, kha kha Bill min pek paha reading an en a kan meter kal chin tihna a ni a, thla leha kan bill tur a ni. Kha reading thar kha Electric bill chhut dan kan tarlan tawh ang khan Bill form a Present reading tih kha Previous reading anga hmang a New Reading kha Present reading anga chhut vein thla leha kan bill chawi tur zat a hriat lawk theih a ni. 8) Kan Electric bill a chhut dan anga chhuta dik vek si a, a hma aia kan chawi tam lutuk anih chuan Department hotute hnenah due date hma ngeia complaint thin tur a ni. Kan meter a diklo a test a ngai pawh a ni thei. 9) Department atanga Electric connection kan lak thin hi thirban atanga kan Meter Box inkar thleng a huam a, hemi huam chhunga kan electric a chhia anih chuan a hmanrua kan intum anga a siam man erawh a awm lo. A siam man ngai chi tur chu a chunga tarlan ang khian a siam man tur pawisa pek ngai zawng zawng chu lineman te pe lovin Department-ah receipt felfai tak nen pek tur a ni. Department staff thenkhat ten mi Electric connection chhia an siamsakin ‘ban lawn man’ tiin pawisa an dil thin a, heng hi pek loh tur a ni. Hetianga dil an awm anih chuan Department hotute hnenah emaw Consumer hruaitute hnenah report vat tur a ni. 10) Kan inchhung Electric kalsual avanga kangmei/chhiatna a thlen hian kan inchhung Electric wiring dikloh vang anih chuan Department lam ni lovin kan inchhunga Electric Wiring titute mawh phurhna a ni. Chuvang chuan inchhunga Electric wiring ti turin Department hriatpui contractror chauh hman tur a ni. Wiring tituten an tih dikloh avanga electric kalsual leh kangmei chhuak a awm anih chuan a wiring titu contractor kha Consumer Court ah a khin theih a ni.

Kan Electric chhit man leh a siam na rate hrang hrang tarlan te khi 2021 April atanga kan hman tan JERC Regulation thar a mi a ni a, mipui ten kan hriat ve a tha hle a ni. Electric Connection, kan inchhung ni lova a ban lama a chhiat chuan Department lam rang taka hriattir tur a ni. Department hriatpuina lovin Electric banah te lo lawn ve mai loh tur a ni.

Mipui ten kan hamthatna tura sawrkarin dan min siamsak te hi hrechiangin zawm ila, dan kalha thiltihna a awm ni a kan hriat chuan complaint hreh loh tur a ni. Mipui te hi kan lal ber a, sawrkar hnathawh ber chu a khua leh tui te mamawh tihhlawhtlin sak leh an harsatna sutkiansak hi a ni. Chuvang chuan mipui ten kan chanvo dik tak kan chan theih nan theihtawp i chhuah zel ang u.

Source:

P & ED JERC Tariff Order for FY 2021-22

