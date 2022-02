Consumer te i harh ang u – XXXIII: Iron Rod buk dik leh tling engtinnge kan hriat ang?

— Laldinpuia —

Secretary, Serchhip District Consumer Association

Mizoramah hian in satu ten Iron Rod hi kan hmang nasa hle a, hetih lai hian Iron Rod buk dik leh tling kan hmangin kan lei em tih chik thin erawh kan awm mumal awm love. Kum 2020 chho atang khan Mizoram sawrkar hnuaia Legal Metrology, MCEA leh AMCIRDA leh CYMA te tangrual chuan Aizawl lamah Iron Rod buk tlinglo leh diklo endik hna te an lo thawk tawhin a diklo te chu man an lo ni tawh a, hemi kal zelah Mizoram District hmun hrang hranga Iron Rod zawrhna te pawh DC hmalaknain Legal Metrology, District Consumer leh Police lam te pawhin endikin Rod diklo te chu man zel a ni bawk a. Iron Rod buk dik leh tling ngei kan lei theih nan CYMA leh Legal Metrology te pawhin tunhma deuh khan ‘Rod lei dan dik’ tih thuchhuah te an siam a, Mizoram Civil Engineer Association te pawhin Rod Size leh buk tlinglo chungchanga an hmalakna te mipui hriatah puangzarin Rod size tlingloin construction a nghawng pawi theih zia te an tarlang bawk a. Hetianga kawng hrang hranga hmalak anih mek lai hian phai lam atanga Iron Rod kan sumdawng tena an chahluh hi a tling lo leh size diklo hi a tam zawk a la ni tho mai a, hei hi a pawi hle a ni. Hetiang anih mek avang hian engtin nge kan rod lei tur chu a dik leh dik loh, a size tlin leh tlin loh kan hriat tak ang? tih hi mipuite tana zawhna pawimawh tak lo awm thei a chu a ni ta a ni.

Bureau of Indian Standard chuan Rod tehkhawng dik hriat dan hi felfai takin a tarlang a. Hemi hmang hian Iron Rod kan lei thin te hi a dik leh dik loh awlsam takin a hriat theih a ni. Mipui nawlpui ina Rod kan lei dawn a, a size dik tak anih leh nih loh kan hriat theih nan Rod size awlsam taka teh dan Beruau of Indian Standard in a tarlan ‘Indian Standard(Fourth Revision)’ milin tarlan i han tum teh ang. Diameter Weight Tolerance (mm) (kg/meter) (in percent) 8 0.395 -8 10 0.617 -8 12 0.888 -6 16 1.58 -6 20 2.47 -4 25 3.85 -4 28 4.83 -4

Table data source: Insian Standard 1786:2008 (Fourth Revision)

A chunga table khi Indian Standard in a pawm chin a ni a, column 1-na khi rod size hrang hrang a ni a, column 2-na khi rod meter 1 zela a rih zawng tur a ni, column 3-na khi rod a rihna tur a tlinlohna Indian Standard in a a ngaihdam theih chin a ni.

Vai ho hi an phakar thiam khawp mai a, chuvang chuan Rod kan lei reng rengin a awlsam tih vanga a tlawn a lei ai chuan kha Rod a kha Indian Standard a tling em? Dan in a nih tur ang a sawi a tling em? tih hi kan finfiah hmasak a tha hle a ni. A size diklo kan hman hian kan building sakin a nih tur ang a ni pha lo a, Rod kha a chak tur angin a chak thei lova, Building tha pui pawh mangkhawngah a chhuah theih phah a, a pawi hle a ni. Chuvang chuan mitin kan fimkhur a ngai hle a ni.

Tunah chuan Rod Standard Size dik hriat dan entirna hmangin i han chawk dawn teh ang. Rod Standard size dik leh dik loh hre tur chuan Rod tlawn khat sei zawng kan teh a, kan buk bawk a ngai tih hria ila, chumi hnuah Standard Table atang khian kan Rod a kha a dik leh dik loh kan chhut dawn a ni.

Entirna 1-na:

Kan Rod a kha 10 mm ni ta se, tlawn khat kha sei zawng kan teh kha 11.96metre a sei ni ta se, tlawn khar rih zawng kha buk ila 5.85kg ni ta se. Hetiang hi Rod dik leh dik loh chhut dan chu a ni ang –

A rih zawng tur chu Table a 10mm zawna a rih zawng a dah leh Rod tlawn kan the sei zawng kha puntirin tihian a lo chhuak ang :- 0.617 x 11.96 = 7.34kg. Hei hi he Rod tlawn rih zawng dik tak tur chu a ni a, mahse Indian Standard ah 10mm hi -8% thleng ngaihhnathiam theih anih avangin a ngaihhnathiam theih chin hi kan chhut leh ang.

Hetiangin,

7.34 x 0.08 = 0.58, 7.34-0.58 = 6.75. Hei hi he Rod ngaihhnathiam theih chin a ni. Hetiang anih avang hian he Rod tlawn 1 hi Kg 6.75 leh Kg 7.34 inkarah a awm ngei ngei tur tihna a ni a, mahse tlawn khat rih zawng kha a tira kan buk khan Kg 5.85 chauh anih si avangin he Rod hi a buk a diklo, a nih tur ang a ni lo, a pawm theih a nilo tihna a ni ang.

Entirna 2-na:

Kan Rod finfiah duha kha 16mm ni ta se. Tlawn khat rih zawng kan buk a kha kg 15.10 ni ta se, a Rod sei zawng kha 11.80m ni ta se, hetiang hian a dik leh dik loh kan chhut leh ang.

A rih zawng tur chu 1.58 x 11.80 = 18.64kg

Ngaihhnathiam theih china kha 16mm ah chuan -6% a ni a(Table en la). 6% of 18.64 chu hetiang hian awlsam takin kan hmu thei ang : 18.64 x 0.06 = 1.11, 18.64-1.11 = 17.53. He Rod tlawn rih zawng hi a tlem berah kg 17.53 a ni ang a, a rit berah Kg 18.64 a ni tur tihna a ni. A tira a tlawn kan buka kha Kg 15.10 chauh anih avangin he Rod hi buk a tlinglo, a diklo tihna a ni.

Khimi entirna ang khian Rod size hrang hrang te pawh kan lei dawnin Rod buk dik leh rintlak a ni em? Tih awlsam takin kan chhut ve thei dawn a ni. Kan Rod size a zir khan a buk rih zawng khi a danglam zel dawn a, a rih zawng leh sei zawng kan tehchhuah ang zel khan chhut tur a ni a, a tehfung erawh chu Indian Standard(Table) ami khi a Rod size Diameter hrang hrang ang zel khian hman tawh mai tur a ni.

Iron Rod kan lei hian a buk a dikloh a a nih tur ang anih loh chuan kan insakin a tuar a, a do zawh tawk tur ang a dawl zo lo a, chu chuan sum leh tha tam tak min sen thlawntir bakah kan in leh lo te dinhmun hlauhawm takah a din tir thin a, a thalo em em a ni. Chuvang chuan kan Iron Rod cheng tam tak senga kan lei te hi a rate a chu a engapawh nise, Rod dik leh rintlak a ni em? tih hi kan hriat ve a tul hle a ni. Tin Rod kan lei dawn reng rengin a tlawn hisapa lei lovin a buk zela lei hi a him ber bawk. A bukna pawh hi sawrkar thuchhuak angina Manual ni lovin Electronic Weighting Scale ngei hman tur a ni(Ref Letter No.C.180-1/6/2020-DTE(WM)/25).

