ARTICLE: Concrete tlawm zawk siam nan Balu leh Stone Dust:Samuel Ralte M.I.E

Concrete hi cement, balu, rora leh tui chawhpawlha siam a ni a. A mar leh fan zawnga a tan theih vak loh avangin thir / rod telh thin a ni a. Rod ram dan pawh a hmanna tur a zir in a danglam a, concrete a rod a tel hian reinforced concrete a ni.

Concrete ah hian 40-45% hi balu a ni a, balu tha avang in a to duh hle a, balu tha leh tha lo hian concrete tlo leh tlo loh a hril thui hle dawn a ni.

Lung lakna a lungnawi/lung dip stone dust kan tih hi khawvel pum quarry ah buaipui tham khawp a tam, paih mai tur a ngaih a ni a. Chung waste/hnawmhnawk ni ta chu concrete ah hian hman tangkai dan nasa tak a zawn a ni a.

Concrete hian load rit taka delh pawh a zova (high compressive strength), a mar/fan (tension) leh a at (shear) zawng in concrete hlang, rod tel lo chu a tang thei lo thung a.

Concrete siam nan balu hlang hmang lova, stone dust paih mai ngai hman tangkai tum in experiment hi nasa tak a tih a ni a.

Chung an experiment result atang chuan concrete siam nana pawimawh Balu chu balu ngai tur zat atangin 20% te, 30% te, 40 % te, 50% te, 60% te, 70% te balu hlang aiah Stone Dust telh in a concrete chak zawng an zawng thin a.

Proportion 1:1.65:3 ah water/cement ratio 0.5 in concrete M-25 a chak an siam chhuak a, Water/Cement ratio 0.5 awmzia chu, cement bag 1 hi 50 kg a ni a, cement bag khat leh a dang te chawhpawlh tur in tui 0.5 x 50 kg = 25 litres an pawlh tihna a ni a.

Balu 100 kg ngai ta se, balu 50 kg leh Stone Dust 50 kg = 50% ve ve an hmang tihna a ni a, chutah chuan Balu hlang aiin Stone Dust 50% tel na chu ni 7 na ah leh ni 28 naah Balu hlang telna concrete aiin a chak lo hret a, Stone Dust 60%, Balu 40% telh na ah chuan 28 days ah Stone Dust 60% tel na chu Balu hlang concrete a hman aiin a chak zawk a ni. Stone Dust 70% leh Balu 30% telhna concrete chu Balu hlang aiin a chak na a hniam ta thung a ni.

He experiment a an thutlukna chu Balu ngai tur zat ah Stone Dust hi 50% to 60% telh in Balu hlang aiin a chak in a man a tlawm zawk thei a, duhthusam chu Stone Dust 60% a telh a ni. Mahse, Stone Dust in 60% a pelh thui chuan concrete chak tha lo, concrete tha lo a siam thei a ni.

Concrete hi chemical reaction atanga rawn khal a, chakna rawn nei a ni a, tui pek that angai hle a, ni 28-35 chhung tal kan cement hman a zir in tih hnawn reng tur a ni.

Thil siamna hrang hrang ah Stone Dust hlang nilo, balu tha leh stone dust hman kawp tur a ni a. Balu ngai zat atanga a chanve vel balu aiah stone dust kha telh tur a ni.

