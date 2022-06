ARTICLE: Ngaihtuah uluk ngai – Damdawi In hmun: Zonuna Kawlni

Kum engemaw zat chhung kan lo beisei tawh leh kan lo thlir ruk ṭhin, Serchhip District Hospital chu kan sa thar dawn ta niin a lang a, mi tam tak ten a hmun ngaia sa leh mai tura an ngaih laiin Serchhip-a NGO Coordination Committee chuan khawchhunga VC hrang hrang leh Joint VC te sawma ṭhutkhawm an neih ṭuma an lo thlan tawh Bukpui-ah sak a nih theih nan hma an la zui a. He Hospital Building sakna atan hian kan sawrkar thuneitute chuan CSR Fund cheng vbc. 21 zet min hmuh sak tawh a, hetianga Bukpui ram-a sak duhna a awm leh avang hian helai hmun hi kan sawrkar thuneitute pawhin tlawhin tunkar chhung hian Eng leh Tui pekna atana ṭul leh kawng siamna bakah Building sakna tura ṭul te chu thehkhawm turin an inti a, hei hi sawrkar pawmpui leh erawh ala ngai dawn a ni.

Serchhip District Hospital kan neih mek hi khawpui laili lai bera awm niin mipuite tan pawh awlsam taka pan theih a ni a, hei vang hian mi tam tak te pawhin sawnchhuah an ui chhan ber hi niin a lang. Chutih laiin kan khawpui laili, Bazar thawm pawh bengchheng taka hriat theihna leh a kawt-ah pawh chhun leh zan-a lirthei tlan rengna a ni ve thung a, hei mai bakah hian tunhma lam aṭangin hmathlir awm lem lovin Building kan sak belh zel a, a ṭhen in kawngpui an hnaih em em bawk nen, heng te avang hian a ram hi a chep tawhin tuna Ward-a kan hman chin ringawt hi chu Damdawi In building, a hma aia lian zawk han sak lehna atan hian mi tam tak hi chuan an duh tawh lo niin a lang a, hei hi sawnchhuah duhna chhan lian tak pawh a nih a rinawm. Chutihrual chuan tuna kan damdawi In hmuna building ṭhenkhat leh thawktute chenna ṭhenkhat hi sawnchhuah leh siksawi deuh a nih erawh chuan damdawi In building sakna hmun zau tak erawh helai hmunah hian ala awm thei a ni.

Kum 10 vel liamta ah khan Serchhip damdawi In sawnchhuah duhna hi lian tak a lo awm tawh a, mi tlawmngai leh inphal te zarah a ram pawh ṭha tak kan nei thei mai dawn nia langin, Lawibual ram, Chanmari Veng-ah Hospital Building sa turin lungphum te pawh phum a ni a, hei hian dodal pawh tawk lem lo mah se, chhan engemaw avanga ram petute thilphut tih hlawhtlin theih a nih loh avangin a ram neitute an inhnukdawk a, a bulhnai ram te pawh han enkual leh ṭhin mah se, thuneitu lam ten Damdawi In sawnchhuah an duh ta lo nia a lan avangin tun hi kan thleng ta a ni.

Kan sawi tawh angin tunah hian kan damdawi In chu sawnchhuak turin hmalakna chak taka kalpui mek a ni a, tuna kan sawnchhuak a nih chuan a hmun ngai ah sawn let a nih a rinawm tawh lova, tunhnai kum engemaw zat chhung hi Serchhip mipui tam ber te chuan damdawi In pan chungchang ah harsatna eng eng emaw kan tawk dawn tih kan hriat lawk a ṭul a, mipui lungrualna a sawn tur kan ni dawn lo nia a lan avangin hun engemaw chen chu kan khawtlang hruaitute pawh hian dem an hlawh dawn tih kan hriat lawk a pawimawh a, kan tu leh fa te erawh chuan an la rawn fak ve mai thei thung a ni.

Kan hriat angin damdawi In hi mipui nawlpui, hausa leh rethei ber ber te thlenga kan mamawh ṭhin leh a lo-a kan awm theih loh a nih avangin mipui nawlpui tana pan awlsam-a a awm hi a ṭha ber a, amaherawh chu kan sawi tawh angin, kan damdawi In neih mek kan luah dan in a zir rih miau loh avangin sawnchhuah duhna hi a lo awm ta niin a lang a, hei hi ‘Damdawi In awm mek hi a hnawk tawh e’ tih emaw vang ni lovin hmun zau zawk leh remchang duhna vang niin a lang a. Damdawi In building hi a ngaiah kan sa dawn a ni emaw, hmun dang ah kan sa tawh zawk dawn emaw pawh nise khawtlang mipui rilru damna tur leh kan lungrual tlanna tur hi kan ngaihtuah nawn fo a ṭul hle mai a, tun hi chutiang atana hmalakna hun pawimawh ber ala ni tih pawh kan hriat chian a pawimawh hle a ni.

Tunhma lamin ‘Damdawi In Lian’ chungchang ah sawi neuh neuh a lo awm tawh a, tun thlengin kan khawtlang ah inpuhmawhna ala awm zel a, hei pawh hi a reh mai dawn lo niin a lang. Chuvangin, nakin thlenga hetiang inpuhmawhna leh indemna a thlen lohna tur hian hmathlir leh inrawnna zau tak nen kan damdawi In chungchang hi ngaihtuah ila, damdawi In ṭhang zel tur ngaihtuah chungin hmun zau zawk, mipuite tana pan pawh awlsam leh boruak hip nuam, damlo te tan pawha pan manhla leh thawktute tan pawh chenna sak belh zel theihna tur hmun awmna ngaihtuah tur hian khua ala tlai lutuk lo thei tih i hre thar ila. Damdawi In kan sawn a nih pawhin mipuite tana harsatna a thlen zui lutuk lohna tur te, kan sawn ta lo a nih pawhin Damdawi In leh a vel chep lutuk loh dan turte hi kan ngaihtuah chhuah a pawimawh hle a ni.