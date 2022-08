Consumer te i harh ang u -XXXV

Mizo mipuite mil zawng tur LPG ‘Smart Cylinder’

— Laldinpuia —



LPG Marketing Guidelines-ah chuan eirawngbawlna Gas hi a delivery agent te hian Consumer te hnenah a buk tling leh a leak loh anih zia entir pahin an pe tur a ni, tih inkaihhruaina dan nei reng chung hian Mizoramah chuan kan Gas lak dan hi a la buai thlak hle mai a. Gas leak, Buk tlinglo, tui awm tih te hi kan la hre tam hle a ni. IOC Guidelines anga a kal hleih theihlohna na lai awm ni a sawi anih avangin kan IOC rate baka delivery charge kan chawi chuang chung pawhin kan kawtkaiah Gas kan la dawng hlei thei lova. Sawrkar lamin extra charge la in Home Delivery turin ruahmanna siam bawk mahse Public Point kaltlanga sem hi eirawngbawlna gas kan lak dan tlanglawn ber a la ni rih a ni.

Kan Gas lak dan hian hun a heh avangin Gas sem ni hi chuan kan programme neih tum tam tak pawh a khaihlak phah hial thin awm e. Kan Gas Cylinder te lah hi a rit hlawm em em mai a, a bur ruak ringawt pawh hi Kg 15-16 te a ni daih mai a, chutah Gas kg 14.2 thun a ni a, a bur rihna chu Kg 30 bawr vel a ni ta dawrh a, bur rit tak kha kan phur kual kan phur kual ta thin a nia. Hun leh tha a heh hle thin. Hei hi hrerengin Indian Oil Corporation te chuan Gas bur tha zawk leh him zawk, a hman awlsam leh zangkhai zawk samchhuah tumin hma an la ru reng a. Chu hmalakna chu hlawhtlingin tunah chuan Gas Cylinder thar, ‘Indane Composite Cylinder’ an tih mai, a sawi awlsam nana ‘Smart Cylinder’ an tih chu an lo duang chhuak ta a, tunah hian India ram hmun hrang hrangah hman tan mek a ni a, Mizoramah pawh hman a ni tawh.

Hetianga Gas Cylinder thar lo chhuak ‘Smart Cylinder’ kan tih mai hi a nihphung leh a danglamna te han tarlang dawn ila.

• He Smart Cylinder thar hi thuah thuma siam a ni a, a chhungril berah High Density Polyethylene (HDPE) hman a ni a, chu chu polymer wrapped fiber glass hmanga thuah leh a ni a, a pawnlang berah HDPE hmanga thuah leh a ni a, hetianga thuah 3 a siam anih avang hian a bur hi him tawk leh tha tawk tur a ngaih a ni.

• He Cylinder thar that bik em em na chu a zangkhai hi a ni. Tuna Gas Cylinder kan hman lai ai hi chuan a zangkhai bakah a enkawl vel a awl-sam zawk hle a ni. Smart Cylinder hi Kg 5 leh Kg 10(a Gas awm zat) tunah hian IOC lam atangin a awm mek a. A bur ruak hi (Kg 10 Gas awm chi hi) kg 5.9 vel lek anih avangin a zangkhai hle a, Gas awm chung pawhin Kg 15.9 lek a rit a ni(Tuna Gas Cylinder kan hmanlai bur ruak rih zawng leh Smart Cylinder Kg 10 Gas awm bur rih zawng a inang deuh reng anih chu).

• He Smart Cylinder danglam bikna leh a thatna em em chu a chhunga Gas awm zat a hmuh theih hi a ni. Tuna kan Gas Cylinder hmanlai hi chu Gas a awm leh awm loh hre turin thin emaw, chawikan emaw te a ngai a, mahse he Smart Cylinder hi chu a chhunga Gas awm tam leh tam loh a hmuh theih avangin kan Gas hman a zawh dawn hnaiah awlsam takin a awm chin a hriat theih a, a tangkai hle a ni.

• Tuna Smart Cylinder hi a bur hi plastic tha chi a siam anih avangin a awmna hmunah hnuhma a hnutchhiah lo a, a bur a thianghlim a, a enkawl a awlsam zawk bawk a ni. Chhuata han hnuh pawhin chhuat a tirang ve theilo a ni.

• Tunlai khawvel hmasawn zelna leh changkanna mil tura he Gas bur hi design anih avangin a smart a, a hmel a mawiin a enkawl a awlsam hle a ni.

• He Smart Cylinder hi IOC chuan New Delhi, Gurgaon, Hyderabad, Faridabad leh Ludhiana a distributor thlan bikah te hman theihin a ruahman tawh a. Tunah hian North East lamah pawh hman turin a ruahman leh mek a, Mizoramah pawh 2021 atangin hman tan a ni tawh.

• He Smart Cylinder thar hi a bur hi a that bik em avangin a bur man pawh hi a to deuh a. Tuna Gas connection nei mek tan kan gas Cylinder neih mek hi Smart Cylinder a kan thlak duh anih chuan, kan Gas Cylinder te kan agent hnenah surrender in Smart Cylinder security deposit atan Rs 3350(Kg 10 bur atan) emaw Rs 2150(Kg 5 bur atan) pe in lak theih a ni. Kan gas bur kan surrender khan kan Gas bur kan neih laia IOC a security kan dah ang ang kha laklet theih a ni bawk. He Smart Cylinder hi a bur a tet hret avangin a Gas awm pawh a tlem deuh a(tuna LPG Cylinder kan hman mekah hian kg 14.2 Gas a awm a, Smart Cylinder ah erawh kg 10 a awm thung). A gas awm a tlem avang hian a man pawh a tlawm zawk a ni.

He Smart Cylinder rawn chhuak thar hi Mizo te rilrem zawng tak tur niin a lang a. Mizo te Gas la a kan buai dan leh hun kan khawhral dan ngaihtuahin tuna Cylinder rawn chhuak thar hi a zang zawk bakah a enkawl a awlsamin a bur smart zawk a, Gas lak pawh a ti awlsam hle tawh dawn a ni. Tuna kan gas bur hmanlai hi a ruak ringawt pawh a rit em em mai a, kan hmun hma a rem loh avangin motor kal theihlohna leh step ah te thui tak tak put kawi a ngai thin a, hei hian harsatna tam tak min siam thin a ni. Tuna Smart Cylinder erawh hi chu a Gas tak awm pawh a zan avangin awlsam taka kensawn theih a ni a, a remchang hle a ni.

IOC chuan tunah hian he Gas Cylinder thar hi zawi zawia kan hman tam deuh deuh theih nan ruahmanna a siam mek a. IOC chuan August thla tir lam khan Mizorama an Distributor te hnenah hriattirna tichhuakin ni 9.8.2022 hnu lama Gas connection nei thar emaw Connection awm sa double tur te reng reng chu he Smart Cylinder hi pe chhuak turin hriattirna a lo pe chhuak tawh a. Tuna Gas Cylinder kan hmanlai ang hi double na atana pe chhuak tur chuan a hranpain IOC Area Office-ah permission lak a ngai tawh dawn a ni.