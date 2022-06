Article: Town Branch YMA Football thiam ber – Vengchung Branch YMA: PC Vanlalvuana, Hmar Veng

F. Zothanmawia Memorial Inter Branch YMA Football Tournament, Sub-Hqrs YMA Town Branch puala khelh chu ni 25.6.’22 inrinni khan khelh zawh niin Final Match hmuhnawm takah Vengchung Branch YMA chuan 3-1 Chhekhnai Branch YMA hnehin champion an ni ta.

He Tournament-ah Sub-Hqrs YMA Town Branch aṭangin Team 16 an tel thei a. Buaina tenau eng emaw awm zeuh karah harsatna liantham awm lovin khelh zawh a lo ni ta a, a lawmawm hle a ni.

Covid-19 hri avanga kum 2 zet Serchhipah Senior Level Football Tournament khelh theih loh a nih hnuah Hmar Veng Football Club-te ṭhahnemngaihna leh Lawmman leh sum leh pai tumtu Pi Lalthanpari Hmar vengte chhungkua an fakawm hle a. Ruihtheih thil hluar nasa tak karah ṭhalai, football khelh chaka tuihal tak takte tana hun leh tha, sum leh pai sengtute an fakawm tak zet a ni.

Final Match hmuhnawm takah Champion tura rin hlawh zawk Chhekhnai Br. YMA-te hnehin Vengchung Br. YMA te’n hnehna an chang a. Inkhel hmuhnawm leh boruak sang tak a ni.

Tun tournament an khelh dan aṭanga mipuiin champion tura an rin ber Chhekhnai Br.YMA player-te naupanna leh match expirience neih loh a lang a. Final boruak an zo lo deuh nge a hma chiah nia Semi Final match inkhel hautak tak mai, Extra time thleng(120 mins) an khel kha an hahdam hman lo niin a lang a. Ni danga an khelh ṭhat ṭhin dan, ground ball inpe kuala passing game mawi tak ang kha final match ah an lantir thei tlat lo.

Eng pawh ni se, champion zo chiah lo mah se he Chhekhnai Br. YMA Football team player te hian hma hun êng tak an nei a. Player naupang leh thiam tak takte hi insum theihna leh taima taka inenkawl thei tura an inkaihhruai thiam chuan Serchhip Football-a kan chhuanvawr turte an la ni dawn niin a lang a, ṭang zel rawh se.

Champion Team Vengchung Branch YMA Football team te hi mipui rin hlawh lo zawk ni mah se expirience player, team innghahna an kawl nual leh team official tawnhriat nei ṭha an neihna an hmang ṭangkai thiam hle a. An tumpui Chhekhnai Br. YMA team chakna thahrui laka lo inven dan leh an panna lai an hriain hman ṭangkai dan an thiam hle niin a lang a, team enkawltute an fakawm hle a ni.

Inkhel pumpui thlirin Vengchung Br. YMA lamin chak zawk nih phu khawpin an khel a. Chutih rualin, Match Official-te tihsual palh zeuh a pawiin an tum reng vang leh team ṭan bik an neih vang a nih a rinawm lem loh a. Mihring mihrinna langin tisual palh zeuh chu tu tan pawh awm thei a ni tih hriain an tihsual palh zeuha vawm zui vak ai chuan an tihṭhat tam takte kan hriatpui ve a ṭul awm e.

Chutih laiin, kan Match Official-te pawhin ṭan lak lehzual nan hmang se, team leh player-te an theihtawpa nasain hun leh tha, sum leh pai sengin an inbuatsaih a. An inbuatsaihna anga khelh hi an phu a ni tih hriain a ṭha thei ang ber leh sawiselna awm lo thei ang bera inkhel enkawl an tum ve tur a ni.

Eng pawh ni se, football tournament hlawhtling tak kan nei thei hi a lawmawmin a hlu em em a. Champion team-te kan lawmpui rualin a chak lo zawk team-te pawh thinlung takin kan tawrhpui a, tun aia ṭha zawka an lo kir leh ngei kan duhsak bawk a ni.

Serchhipah Football boruak a lian thar leh a, player-te pawhin tha thlah lovin, helaia champion mai duhtawk lovin eizawn nana hmang thei ngei turin ṭan han la thar sauh sauh teh se.