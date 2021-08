Union Minister-in inenhranna awm tha ti lo

BJP Mizoram Pradesh, Central Scheme Monitoring Cell (CSMC), General Secretary, Dr. Zonuntluanga chuan Union Agriculture and Farmers’ Welfare Minister Narendra Singh Tomar chu Nilaini khan a chenna inah kâwmin, India ram loneitutete tana Narendra Modi hmalakna pakhat PM Kisan Niddhi Mizoram sawrkarin khaw hrang hranga a kalpui dan te, FPO an kalpui dante a sawipui a, Union Agriculture Minister chuan Dr Zonuntluanga thu thlen chu lo enzui a tum thu leh PM Scheme hrang hranga inenhranna awm chu ṭha a tih loh thu leh thil serious tak a nih thu hrilhin, enzui a tiam a ni.

Nimina BJP Mizoram Pradesh thuchhuah siamah he thu hi tarlan niin, Dr. Zonuntluanga hian Union Agriculture Minister hi Mizoramin Agriculture-a hmasawnna a neihna tur leh loneitute hamṭhatna scheme chungchangte a sawipui bawk a, Tomar chuan Dr. Zonuntluanga chu a ṭul ang zela amah dawra thil ṭulte sawipui ṭhin turin a chah niin an tarlang bawk.