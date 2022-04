SEDP vaimim chi sem kuthnathawktute hmuhsitna ti

Congress Legislature Party Leader leh MPCC Treasurer ni bawk Zodintluanga Ralte chuan SEDP hnuaia vaimim chi sem chu kuthna-thawktute hmuhsitna a ni a ti.

Thorang bialtu MLA Zodin-tluanga hian a bial chhung Bunghmuna Thianbuka Higher Secondary School Higher Secondary School hawnga a kalnaa zing lamah party inhmuhkhawmna an neihah he thu hi sawiin, “Hetiang hi chhuanmang rorel a ni ber mai. Lo in hal vek tawhah Vaimim chi bag khat tuh zawhna a awm lovang. Kar leh lawkah Bekang chi a lo thleng leh anga engtin nge in tih ang,” tiin Vaimim chi SEDP atana an sem chu kuthnathawktute tan harsatna thlentu mai a nih tur thu a sawi a, “Vaimim chi dawngtute hi lo nei miah lote pawh an awm a ni,” a ti.

Zodintluanga chuan, MNF sawrkarah mipuite hmangaihna leh khaichhuah tumna a awm lo tih a sawi a, “He sawrkar hian kan sum dinhmun an tichhe vek tawha contractor leh supplier tan cheng vaibelchhe za tel a tang tawh a ni,” a ti bawk.

