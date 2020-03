VC area hrang hrangte inberawn chungin ruahmanna siam nise

Coronavirus lêng laka Mizoram mipuite kan himna tur leh lo invênna atan Mizoram sawrkar chuan Thawhṭanni aṭangin lockdown a kalpui a, nizan aṭang khan India ram pumah lockdown hi puan niin, ni 21 chhung kalpui a ni dawn a ni.



Lockdown puan a nih hnuah sawrkar hnuaia venhim hna thawktute mai bakah Village Level Task Force on Covid-19-ten mipui pawn chhuak tur vên hna an kalpui a, VC hrang hrangin anmahni huam chhungah, sawrkarin kaihhruaina a siam zulzuiin an remchan dan angin ruahmana siamin, a kenkawh hna pawh an thawk a, a hranga ruahmanna siam an nih avangin Village Level Task Force-te ruahmanna siamdan pawh a inang lo hlawm a, ruahmana siam felfai dan pawh a inang lo thei awm e.



Hetianga Village Level Task Force-ten anmahni huamchhunga an kenkawh tur anmahnia ruahmanna an siam tam tak hi a ṭhat viau rualin, ruahmanna an siam ṭhenkhat hi chu inangtlang deuh emaw, VC area dangte nena inberawn chunga ruahmanna siam ṭul a awm niin a lang a, VC ṭhenkhat huam chhungah Wholesale dawr lian tak tak a awm a, heng dawr aṭang hian veng ṭhenkhata dawrkaiten bungrua an lachhawng ṭhin a, VC area hrang hranga dawr hawn hun siam a inan loh vangin Wholesale awm ve lohna VC area-a dawr ṭhenkhatte chuan bungraw lakna hun an neih theih loh avangin mipuiten an mamawh lei tur an chatlak thei mai dawn a, hetiang harsatna thleng theiah hian VC area hranga mite inberawn chunga ruahmanna siam a harsa a nih pawhin sawrkar thuneitu lam aṭangin ruahmanna siampui thei se a duhawm khawp mai.