Sawrkar ruahmanna mipuiten kan zawm that a tul

Khawvel hmun hrang hranga mi sing chuangin an thihpui tawh Coronavirus/Covid-19 chu a darh zau zel a, India ramah pawh a vei finfiah mi 500 an tling ṭep tawh a, mi 9-in an thihpui tawh bawk a ni. Hetihlai hian Mizoramah erawh chuan he natna vei hi hmuhchhuah an la awm lova, tunah hian he hri leng laka Mizoram venhim a nih theih nan sawrkar chuan hma a la a, ruahmanna hrang hrang a kalpui mek a ni.

Sawrkarin he hri leng laka Mizoram mipuite kan him theihna tur ngaihtuahin, khawvel ram dangten an lo tawrh dante zirchiang chungin Mizoram tana ṭha tura an ngaih hmangin mipuite himna atan ruahmanna a siam a, tunah hian mipuite pawna chhuak lo tur leh Mizoram pawn aṭanga lo hawte ni 14 tal in khung hrang turin ruahmanna a siam a, heng ruahmannate hi mipuite hian kan him tlânna tur a ni tih kan hriat a, ṭha taka he thupek kan zawm hi keimahni tan a ni tih kan hriat a ṭul hle a ni.

He hrileng laka lo invênna tur hrang hrang sawrkarin a duante hi sawrkar hlâwkna tur a ni lova, he hrileng laka mipuite kan himna tur atana a duan a ni a, kan rama he hri a lo luh leh luh loh chungchangahte, kan rama he hri a darh nasat leh nasat loh tur chungchangahte mipuiten mawhphurhna kan nei sâng hle a, mipuiten kan tihtur kan tih loh avangin tawrhna nasa tak tuar thei kan ni a, kan tih loh tur kan tih avang pawhin nasa takin kan tuar thei dawn a ni. Chuvangin, sawrkarin mipuite tih leh tih loh tur atana a duante hi zawm hram hram hi kan tih tur a ni tih i hre thar leh ang u.

Tunah pawh sawrkarin ruahmanna hi mipui tam zawkin an zawm ṭhat viau laiin, thupek zawm ṭhalo leh palzut hriat tur leh hmuh tur an awm leh zeuh ṭhin a, ṭawng mawilo ni lo se, hetianga sawrkar ruahmanna zâwm ṭhalotute hi a tlangpuiin khawvel ram dangin he hri leng an tawrh nasatzia leh kan rama a lo luh hlauhawmzia hre phaklote an ni tlangpui a, chuvangin Village Level Task Force hruaitute pawhin dân hmanga kan inkhap beh bakah an rilru hming tur zawnga he hri leng hlauhawmzia leh a nghawng natziate pawh hi nasa zawka hrilhhriatte pawh tum zel ila a ṭha awm e.