Social Distancing kan ngaihthah ta deuh em?

Khawvel puma hri leng mek, mi tam takin an thihpui tawh Coronavirus laka invenna atana India ram pumah ni 21 chhung awh turin March ni 24 khan lockdown puan a ni a, Mizoramah pawh lockdown hi kalpui niin, India ram hmun dang thlalak kan hmuh theih chinte aṭanga khaikhinin Mizoram hi lockdown kalpui ṭha ber pawl kan nih ngei a rinawm.

Lockdown puan ṭantirhah khan India hmarchhak lamah Covid-19 positive case an la awm mang lova, heti chung hian Zoram mipuiten he hripui laka invênna tura kalpui lockdown kan zâwm ṭha nghal hle a, khatih hun lai kha chuan khawlaia leng mai mai chu sawi loh, ṭhenawmte ina chuangkai pawh kan awm mang lo a ni.

Lockdown puan aṭangin ni 13 vel a kal ta a, tunah erawh India hmarchhakah coronavirus kai an pung chho mek a, kan state ṭhenawm mai, kan châkkhai lâkna ber, Assam-ah pawh an awm nual tawh a. Mizoramah pawh positive case pakhat kan nei tawh bawk a, mahse vanneihthlak takin tun thlengin Mizoramah chuan midang kai hmuhchhuah an la awm belh rih lova, hei vang hian Zoram mipuite kan thla a muang ta deuh nge ni? Kan nitin nunphung enin, Lockdown puan tirha kan fimkhurna kha kan thlahthlam ta deuh niin a lang a, chutihlai chuan khatih hun lai ai khan coronavirus erawhin min hnaih tawh zawk thung a, tuna kan dinhmun hi thlamuanna chi a ni lem lo niin a lang.

Sawrkarin coronavirus laka mipuite himna turin inkharkhip hun (lockdown) a puang a, mipuiten lockdown kan zawm ṭhat loh chuan a tuar tur chu mipuite kan ni tih kan hriat a ṭul a, he hrileng laka invênna ṭha ber chu rual pawl loh, midang hnimhnaih loh (social distancing) a ni tih hi kan vawn reng a ṭul tak zet a, he hripui laka rampum kan la invên theih lai hian tha thlah lovin ṭan la zui zel ila, kan invênna hmanrawn ṭha ber, social distancing hi i ngaih pawimawh zel rih ang u.