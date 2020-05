VLTF-te tan tan lak zual a ngai dawn

Covid-19 laka mipuite himna atana India ram puma ni 40 zet inkharkhipna (lockdown) khauh taka kalpui a nih hnuah chawlhkar hnih chhung lockdown kalpui chhunzawm leh turin sawrkar laipui leh Mizoram sawrkar chuan hriattirna a tichhuak a, amaherawhchu tun ṭuma lockdown kalpui tur hi chu inthlahdul deuha kalpui a ni dawn a ni.

Mizoram sawrkar chuan Covid-19 laka mipui himna atana hma la turin VC/LC area hrang hrangah VLTF/LLTF chu lockdown kalpui ṭantirh aṭang khan a din a, VLTF-te hian lockdown chhunga mipui khuahkhirh leh chhawmdawl ngaite chhawmdawlna kawngah nasa takin hma an la a, Mizoram chhunga lockdown hlawhtling taka kalpui a nihna atana thawh hlâwk ber pawl an ni.

Hetihlai hian sawrkarin lockdown a kalpui leh turah Covid-19 hluar lohna hmuna lockdown thlahdul zawka a kalpui ṭan a nih mek laiin VLTF ṭhenkhatte chuan an duty an titawp niin hriat a ni a, hei hi thil duhawm loh tak niin a lang.

Mipuite tana lockdown thlahdul deuh a niha mipuite zalen deuh zawka an awm theih chiah hian kan ramah ni khat lek pawh he hri hi a rawn lut zeuh a nih chuan mipuitea Covid-19 darhna chance a sâng chho thei hle dawn a, hei vang hian VLTF-ten a hmaa nasa taka Covid-19 a darh lohna atana hma an lo lak tawhna kha awmze awm lovah a siam thei dawn a ni.

Mipui zalen taka an awm tur khuahkhirh leh veng tur hian khauh taka lockdown kalpui a nih lai aia nasain VLTF-te hian hma an lak a ngai dawn niin a lang a, VLTF duty titawpte pawh hian mipuite hmakhua ngaiin an duty chhunzawm leh thei se a duhawm hle a, a hmaa, Covid-19 laka kan ram a him theihna atana hna an lo thawh tawh hi chhunzawm leh thei se a duhawm hle a ni.