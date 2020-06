Kan fimkhur tlân chuan kan him thei

Khawvel puma hri leng mek, Covid-19 chu India rama a darh zel lohna turin India ramah inkharkhipna (lockdown) thawh li puan a ni tawh chungin India ramah nasat lam a la pan zel a, hetihlai hian state hrang hrangten an mi leh sa, an state pawn lama tangkhangte an hruai haw mek a, India rama he hri vei mek awm lohna Mizoram pawhin state pawn aṭangin Mizoram mi leh sate an hruai haw mek a ni.

Hetiang dinhmuna kan din lai hian mi tam tak chuan state pawn lam aṭanga Mizoram mi leh sa hruai hawte hi Mizorama he hri darhna bul a nih an hlau a, chutihlaiin inkharkhipna (lockdown) thlahdul hret hret zel a ni thung a, hei vang hian mipuite kan zalen a, inkharkhipna kalpui ṭantirh lama kan fimkhurna kha kan hloh nasa tawh hle a, mi tam takin an hlauhthawn pawh hi hlauhthawnna âwm reng pawh niin a lang.

Chutihlaiin, state pawn lama Mizoram mi leh sa tangkhangte hian an awmna lamah hna an thawh theih loh avangte, zirna an kalpui theih tawhloh avangte, tihtur an neih loh avangin mi ramah harsatna tam tak an tawk a, anmahni mai bakah Mizorama an chhung leh khatte chu he hri leng vang hian hlauthawng reng rengin an nun an hmang a, chuvangin anni hruai haw loh ngawt hi thil dik a ni lova, sawrkar pawhin heng mite hi a hruai haw turin a ti a, hruai haw hna pawh kalpui mek a ni a, mi engemawzat an lo thleng tawh a, lo haw tur engemawzat an la awm bawk a, lo haw tur ṭhenkhatte phei hi chu India rama he hri hluarna hmun aṭanga lo haw turte an la ni bawk a ni.

Heng tangkhang lo haw-te zingah hian vanduaithlak taka he hri vei palh pawh hi an awm thei a, chutihlaiin, kan ram chu he hri lakah hian kan la fimhlim mek niin kan hria a, he hri laka kan ram a fihlim chhunzawm zel theihna turin tangkhang Mizorama lo haw mekte leh Mizorama lo awm tawh sate hi kan fimkhur tlân a ṭul takzet a, tangkhang lo hawte, a lo dawngsawngtute, an chhungte leh mipuite hian he hrileng laka kan himna tura sawrkarin inkaihhruaina a duante hi thuawih tak leh fimkhur taka kan zawm tlâng thei ṭheuh a nih chuan he hrileng hian kan ram a la tibuai lo thei ngeiin a rinawm a, chuvangin fimkhur taka kan khawsak tlân a ṭul takzet zet a ni.