Fimkhur a tul takzet tawh

Tunlai khawvelin a buaipui ber chu mi tam takin an thihpui tawh, Covid-19 hri leng hi a ni. He hri hian hun engemawchen kan ram min chenchilh ve loh hnuah he hri vei hi pakhat kan nei phawt a, hemi hnu hian hun engemawchen he hri vei hi kan rama hmuhchhuah loh a ni leh a, tunah hian state dang aṭanga lo haw, khung hrangte zinga engemawzat chuan he hri hi an vei tih hmuhchhuah a ni a, chutihlai chuan state dang aṭanga lo haw, khung hran hun zo tawh, he hri vei lo nia hriatte chu khung hran hun hmang zovin chhuahtir an ni chho mek bawk a ni.

He hri leng mek hi natna thar a nih avangin he hri chungchang hi khawvel mithiamte pawh an hriatdan leh ngaihdante a la inang lo hle a, mithiam ṭhenkhatin he natna veite chu ni 14 chhungin an natna a lang chhuak ṭhin an tih laiin ṭhenkhatin ni 14 hnuah pawh a lang chhuak chauh thei te an ti bawk a, tin, he hri kai ṭhenkhat chu an taksaah natna lang chhuak lovin an midang pawh an kai darh thei niin an sawi bawk.

He hri kai leh kai loh enfiahna hmasa atana Mizoram sawrkarin a hman, RAT pawh he natna kai leh kai loh enfiahna atan awmzia a awmlo tih sawi a nih avangin an hmang leh tawhlo niin hriat a ni a, tunah chuan he natna kai leh kai loh enfiahna atana rintlak zawk RT-PCR khawl hmangin Swab sample test kalpui chhoh mek a ni a, hetihlai hian he khawl pawh hian za-ah za result dik a pe chhuak bik lo nia sawite a awm a, tin, mihring aṭanga sample lak danah pawh lak dan a dik tawk loh avang leh sample lak tawhsa dahṭhat dan a dikloh chuan he hri kai ngeite aṭanga sample lak pawh negative angin a lang thei nia sawite pawh a awm lehzel bawk a ni.

Sawi tawh angin he hri leng hi a la rei loh em avangin mithiamte pawhin an la hrechiang tawklo niin a lang a, sample test result lo chhuakte hi dik tawk viau tura ngaih nimahse engemaw tihsual palh avanga result diklo awm thei a nih avangin inghahna atan za-ah za-in a rintlak loh niin a lang.

He hri leng hi kan state pawn lam aṭanga rawn lutte hi kan rama rawn pulut theitu ber an ni tih a chiang a, chuvangin, state pawn lam aṭanga rawn lutte hi an fimkhur zual a ṭul hle a, quarantine centre-a awm mek-te mai bakah quarantine centre aṭanga negative result nena chhuakte pawh hian result diklo kan nei thei tih hria-in, sawrkarin ruahmanna a siam dan angin ni 14 hnuah pawh hian ni 7 chhung tal chu fimkhur taka awm zui ṭheuh tum tlat a ṭul takzet a.

Chutihrualin, tute emaw fimkhur tawk loh vangin kan khawtlangah pawh he hrileng hi a darh thei reng a ni tawh tih hria ila, mipuite pawh chiai lovin, rilru fim tak nena fimkhur taka kan nitin nun kan hman chhoh a ngai ta hle a ni.