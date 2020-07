Hri leng laka fimkhur a la tul

Nimin khan Serchhip District-a Covid-19 vei kan neihte chu dam takin anmahni enkawlna hmun aṭanga chhuahtir an ni ta a, heti hian tun dinhmunah chuan Serchhip District-ah Covid-19 vei hmuhchhuah an awm ta rih lova, state dang aṭanga lo haw khung hran tam zawk pawh an sample test-ah a negative vangin an chhuak tawh bawk a ni.

Kan District-a Covid-19 veite leh a enkawltute an fimkhur a, midang kaichhawng lovin tun dinhmun hi kan thleng niin a lang a, a lawmawm takzet a ni.

Hetihrual hian kan state pum thlir pawhin state dang aṭanga rawn hawte an fimkhur tlâng hle niin a lang a, tin, hmun hrang hranga anmahni lo dawngsawngtute pawh an fimkhur ṭhat tawk avang leh sawrkarin he hri leng darh lohna tura ruahmanna a siamte pawh hlawhtling taka kalpui theih a nih avangin khawtlanga he hri leng inkai darhna pawh tun dinhmunah chuan kan ramah a la awm rihlo niin a lang a, thil lawmawm tak a ni.

He hrileng laka kan dinhmun a ṭha rih nia a lan avang hian sawrkar pawhin he hri leng laka invenna atana inkharkhipna a kalpui pawh a thlahdul a, mipuiten nunphung pangngai kan zawh chho leh ṭan mek a, mipuiten hna kan thawk leh thei ṭan a, sumdawngte pawhin an sumdawnna an chhunzawm a, dawr hrang hrang leh bazarte pawh hawn a ni a, puipunna dang erawh khap a la ni thung a ni.

Hetianga nunphung pangngai kan zawh chhoh ṭan mek lai hian he hri leng erawh hi chu a la rehlo tih kan hriat a ṭul takzet a, kan ram ṭhenawmahte pawh an la buaipui mek a ni a, kan ṭhenawm ramte nen mamawh chi hrang hrangah kan la indawr tawn reng a ngai a, ram dang aṭanga rawn haw turte pawh an la awm a, chuvangin, he hri leng lakah hian a la thlamuan ngawt theih rih loh tih hi mipuiten kan hriat a ṭul hle a ni.

Kan ram sum leh pai dinhmun te, mipui harsatna tur ngaihtuah chungin nkharkhipna hi thlahdul telh telh pawh a la ṭul zel ang a, chutihlaiin he natna hi a damdawi emaw, a invenna emaw hmuhchhuah a la nih loh avangin he hrileng lakah hian mipuite hi kan invên fimkhur a la ṭul zel a, he hri leng mek laka inveng chunga kan nitin nun hman dan thiam hi kan zir chhoh zel pawh a ṭul awm e.