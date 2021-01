Editorial: Mipui tan Covid-19 vaccine thlamuanpui a la hun lo

Kum 2019 kum tawp lam aṭanga khawvela hripui leng, mi tam takin an thih phahna, Covid-19 hri danna (vaccine) chu India ramah kumin January ni 16 aṭang khan pek ṭan a ni ta a, Mizoramah pawh hemi ni la la hian pek ṭan niin, Serchhip District-ah chuan vawiin aṭang hian hri danna hi healthcare worker-te hnenah pêk ṭan a ni dawn a ni.

Covid-19 vaccine hi healthcare worker-te hnenah pek chhuah hmasak phawt a ni dawn a, hemi hnu hian a hmatawnga thawktu (frontline) worker-te pek leh an ni ang a, hri danna lo thlen dan a zirin kum upa leh natna benvawn neite hnenah pek chhoh zel tur a ni dawn a, nimina hemi chungchanga thil pawimawhte inhrilhhriatna hun Serchhipa neihnaah WHO aṭanga lo kal doctor chuan hri danna hi mipui nawlpuite hnena pek chhuah hun tur chu a la hlat deuh tur thu a sawi a, tuna Mizoramin hri danna a dawn pawh hi healthcare worker chhinchhiah sa-te pek daih pawh a la ni lo nasa hle a ni.

Hri leng hlauhawm tak, Covid-19 hri danna (vaccine) siam chhuah a nih takah chuan mipuite hi kan lo thlamuang hma lutuk ang tih hi thil hlauhawm tak niin a lang a, hei hi mithiam zawkte pawhin an hlauh a ni.

Tarlan tawh angin, mipui nawlpuiin hri danna kan dawn ve theih hun tur meuh chu a la fân deuh dawn niin a lang a, hemi rual hian mithiam zawkte sawidan angin Covid-19 hri thlentu hrik (virus) hi insiam danglam thei a ni a, a thawh dan pawh a danglam ve zel thei a, Europe lamah pawh hetiang hi a thleng chho mek a ni a, hri danna la tawhte tan pawh fimkhur zui a la ṭul tih an sawi bawk a ni.

Covid-19 hri danna hi mihring hman theih tura siam chhuah niin, kan khua ngeiah pawh hri danna hi pek chhuah ṭan ni tawh mahse mipui nawlpuiin kan la dawng ve mai dawn lo tih hi kan hriat reng a ṭul a, mi ṭhenkhat hnenah hri danna hi pek chhuah ni mahse mi tam zawkin kan la dawn ve dawn loh avangin, mipuiten kan fimkhurna kan thlahthlam chuan nasa zawka he hri leng hi tuar thei reng dinhmunah kan la ding a ni. Chuvangin, mipuite hian Covid-19 Vaccine hi kan thlamuanpui a la hun lova, he hri leng laka kan himna atana kan tihturte kan ka tih chhunzawm hram hram a la ṭul a ni.