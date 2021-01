Editorial:Thlai thar sawngbawlna din

Tunhnai khan Siaha district bawrhsap chuan Aieng ching khua hriathlawh tak Chheihlu khua chu Aieng channa khawl (Turmeric Slicer) a hlân a, he aieng channa khawl hi sawrkar sum aṭanga lei ni lovin, District bawrhsap hian Mittal Comapany neitu hnena aṭanga a thlawna a dilchhuah a ni.

Hemi hma hian Siaha District-ah tho hian District Bawrhsap hmasa zawk hmalakna-in Zyhno tlangdung khuate hmarcha thar chhuah sawng-bawlna tur, Zyhno Chilli Powder Processing Plant din a lo ni tawh a, hetianga hmarcha sawngbawlna din a nih hnu hian loneituten a hmaa hmarcha ro Kg. 1 150/-a an hralh ṭhin chu Chilli Powder-a siam a nih hnu hian gram 50 chu 35/-a hralhin, hmarcha ro Kg. 1 aṭangin `700/- lai an lei chhuak thei ta a, loneitute sum lakluh a pun phah nasa hle niin sawi a ni.

He Chilli powder processing plant din tur hian sawrkar sum pawh khawm theihte pawh khawm a nih bakah company aṭangin Corporate Social Responsibility (CSR) fund-te hman a ni.

Loneitute hian an thlai thar tam tak hi an thar chhuah ang angin an hralh mai ṭhin a, sawngbawl loha thlai thar hralh hian a hralhna man a to tak tak theih loh avangin loneituten an thawhrah an tel tam thei lova, thlai chin a hlâwk loh avangin thlai ching an tlem phah telh telh a. Siaha-a loneitute thlai thar sawngbawlna tur din a nih hnu hi chuan loneituten an thawhrah tam zawkin an tel thei a, hei hian an thar chhuahah pawh nghawng neiin, hmarcha thar chhuah pawh a pun phah ngei a rinawm.

Thingtlang khaw hrang hranga loneitute hian an thlai tharte sawngbawlna an nei mumal lo hle a, chuvangin an thlai thar chhuah ang angte chu tlawm mahse a riral ai chuan an hralh theihna apianga an hralh a ṭul ṭhin a, hei hian loneitute a tihnual a, thlai tharchhuah a pun theih loh phah fo niin a lang.

Chuvangin, sawrkar hian loneituten an thlai tharte man man zawka an hralh theihna atan leh, kan thar chhuah a pun theihna turin thlai thar sawngbawlna din kawngah hian tun aia nasa zawka hma an lak a ṭul niin a lang a, vawi khata lian taka din nghal kher lova, a tê (small scale) deuh aṭanga bul ṭanin, thingtlanga loneitute tan hian hma la thei se a duhawm khawp mai.