Editorial: Kangmei laka fimkhur zual a hun chho leh tan

Nimin khan sum tam tak senga Ailawng khaw daia Information & Public Relation Department leh Mizoram Film Forum-in an din Zokhuaa in zawng zawng chu a kângral vek a, kangmei chhuah chhan hi hriat a la ni lova, hetianga kângmeiin sum leh hun tam tak senga din a kângral ta mai hi a uihawm a, a pawi takzet a ni.

Khua a ṭhal chho leh ta a, kangmei chhuah awlsam hun a ni chho leh ta mek a, kumtinin tun ang hun chhoah hian kângmei laka fimkhur tura inzirtirna nasa taka kan kalpui chungin kângmei vanga in leh lo chân, ram kang bakah mihring nunna hialin a tawrhna a thlen nasat hun a ni ziah a, ṭhal chho hi kangmei vanga khawtlang mipui buai nasat hun a ni kumtin bawk a ni.

Kangmei vanga kan chânna leh kan tawrhna chu kan hre ṭheuh a, chutihlai chuan kangmei laka inven fimkhur ngai pawimawh lem lo erawh kan la tam niin a lang a, hei hi kangmei chhuah nasat ṭhin chhan pawh niin ngeiin a hriat a ni.

Kangmei chhuak hian kan chenna boruak hi a tichhe nasa ṭhin hle a, chu chuan mihring hriselna nasa takin a khawih pawi ṭhin a, tin, ram kang hian kan ram leilung tichhia-in, lei aṭanga boruak ṭha kan hmuhna hnâr tam tak min tihchhiatsak ṭhin a, tin, miin an chhungkaw eizawnna atana an hman, kum tam tak chhunga an din, an huan puitling tawh sa a kang chhe ṭhinte hi a pawi em em a ni.

Hei mai bakah hian in leh lo kâng pawh tun ang hun chhoah hian a thleng nasa em em a, miin neih thinglungkhawnga an din, an in luah lai leh an thil hlu zawng zawngte mit khar maia meivapa a chang mai ṭhinte hi a pawi a, chumai piah lama mihring nunnain a tawrh thu hriat a ni fo ṭhinte hi a pawi leh zual a ni.

Hetianga kan thil hlu tam tak tichhetu kangmei chhuah chhan tam zawk hi chu fimkhur loh vanga thleng niin a lang a, kangmei laka fimkhur ngaih zual hun lai tak hian mitinte hi kangmei tichhuak lo turin fimkhur zual ṭheuh ila chuan tun ai hian kangmei chhuak hi a tlem zawk ngeiin a rinawm.