Editorial: Workshop/Industry enkawlna mumal neih a tul

Khawpui dang tlukloh tam tak nei mahila Serchhip khawpui pawh a ṭhang chho ve zel a, kan lirthei pawh a pung chak chho hle a, mihring te khawsak tiawlsam turin khawl eng engemaw pawh kan neih belh zel a, heng kan lirthei leh kan khawl neih te hi chhe thei a nih avangin a siamna hmun kan neih a ngai a, a siamthiamten a siamna hmun an din a, tin, mihring kan lo ṭhathnem ve tawh avangin mi remhria-ten thil eng engemaw siamna hmun (Workshop/Industry) an din belh zel bawk a, hei hi kan khawpui hmasawnna-in a ken tel a ni a, amaherawhchu, heng Workshop/Industry ten enkawltu mumal an neilo lutuk hi chu thil ngaimawhawm tak a ni chho ṭan ta.

Automobile Workshop a ni emaw, Furniture Workshop a ni emaw, eng workshop leh Industry pawh nise Bawlhhlawh (Pollution) pek chhuah an nei ṭheuh a, an bawlhhlawh pek chhuah ṭhenkhat-ah hian mihring tana thil ṭhalo leh hriselna khawih pawi thei thil a tel ṭhin a, heng an bawlhhlawh pek chhuahte tihriralna hmun ṭha an neih loh phei chuan Workshop leh Industry te khawpui chhunga an awm ngawt hi thil himlo tak niin a lang.

Tun dinhmunah chuan a duh apiangin, kan khawpui chhungah hian an duhna hmun hmunah Workshop/Industry hi an din ni maiin a lang a, hei hi mipuite hriselna atana a ṭhat loh mai bakah mipui tana hmun himlo tam tak a siam phah a, a bikin Automobile Workshop ṭhenkhat phei hi chu bawlhhlawh an pek chhuah bakah hian kawngpui dungah lirthei siam tur te an ding fo a, an lirthei siamsa leh lirthei siam turte kawngpui hnaih tak takah an dah a, kawngpui an tichêp a, lirthei leh mihring tan pawh intihpalh hlauhawm khawpin kawngpui an tichep fo ṭhin a ni.

Tun aṭanga Workshop leh Industry te enkawlna mumal kan neih loh chuan khawpui ṭhang chho zelah hmalak a har telh telh dawn a, Workshop/Industry a pung telh telh dawn a, chuvangin heng Workshop/Industry-ten Bawlhhlawh (Pollution) an pek chhuah tam dan a zira an indinna tur hmun bik ruahmansak hi thil ṭul tak niin a lang tawh.