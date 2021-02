Editorial: Tui hna kumhlun leh tha neih nan ram ngaw siam tam

“Tun aṭanga Tui hna humhalh hna kan thawh loh chuan kan tu leh faten tui harsatna nasa tak an la tawk ang a, chutih hunah chuan an thlahtute hi min la dem ang a, ânchhia min la lawh duh hial ang,” kan ti ṭhin a, hei hi thil thleng thei pawh a ni. Chutihrual chuan a kum tela kan tui hna kâm chak dan en hian tuna khawvela la awm mekte pawh hian kan damchhung la la-in tui harsatna nasa tak lo thleng thei hi kan tuar hman lovang tih pawh sawi theih a ni ta lo.

Mizorama kan tui hmuhna hnar ber chu lei chhung aṭanga tui rawn luang chhuak (lui/kawrte tui) leh ruahtui a ni a, ruahtui hi chu fûrah deuh chauh kan dawng a, kan rinpui ber chu leihnuai aṭanga tui lo chhuak, lui leh kawrte tui hi a ni a, heng lui leh kawrte tuite hi thûk takin ruahtuiah an innghat a ni.

Lei hnuaia tui awmte châwmtu hi vûr leh ruahtuite an ni a, kan ramah chuan vûr a awm ve loh avangin ruahtuiin a châwm a. Ruah a lo sûrin ruahtuite hi lei chhungah an relh lût a, lei hnuaiah inkhawl khâwmin kawrte leh lui aṭangin an lo luang chhuak leh ṭhin a ni.

Fur laiin lei hnuaia tui lut a tam avangin leihnuaia tui inkhawlkhawm chim chin a sâng a, tui lo luan chhuah theihna a sâng a, tui luang chhuak a pung a, ṭhâl a lo nihin lei hnuaia tui inkhawl khawm chim chin a tlahniam a, fur laia tui rawn chhuahna ṭhin tam takah a rawn chhuak thei lo a, tui hna pawh a kâm leh ṭhin.

Chuvangin, fûra ruahtui kan dawn ṭhinte lei hnuaia a luh tam loh chuan kan lui leh kawrte aṭanga tui lo chhuak a tlêm dawn a, tui hna kan nei tlêm telh telh dawn tihna a ni a, tui hna ṭha awm tur chuan ruahtuite hi a tam thei ang ber lei hnuaia luanluhtir a ngai a, hetianga leihnuaia tui an luanluh theihna atan hian mithiam te pawhin tihdan tur (artificial recharge technique) hrang hrang an ngaihtuah chhuak a, amaherawhchu, siamtuin khawvel kalphung tura a siam dan ang ngeiin, ram ngaw hi leihnuaia tui khawlna atan a ṭangkai ber a, a thawhhlawk ber bawk a, chuvangin, tui hna ṭha leh kumhlun neih zel kan duh chuan ram ngaw siam tam hi kan tihtur a ni a, chumi kan tih loh chuan tuia harsatna nasa tak hi chu nakin lawkah kan la tawk ngei dawn a ni.