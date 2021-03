Nimin khan MPF Hqrs. leh Serchhip District MPF hruaitute chuan Serchhipa thuthar lakhawmtute kâwmin, sawrkar ṭha dinna atan inthlanna felfai leh thianghlim a awm theih chu an duh ber a nih thu leh Serchhip biala MLA by-election-ah pawh inthlanna thianghlim leh felfai a awm theih nan hma an lak tur thu an sawi a ni.

Democracy ramah hian sawrkar ṭha a din theihna atan inthlanna felfai leh thianghlim neih hi thil pawimawh hmasa a ni a, hei hi hria-in MPF pawhin kum 2006 aṭangin Mizoramah hma an la ṭan a, political party hrang hrangte pawh thawh-hona thuthlung an siampui nghe nghe a, MPF hma-lakna hian kan rama inthlannaah hian kawng tam takah nghawng ṭha a nei a, a lawmawm hle a ni.

MPF leh political party-te thawhhona thutlung ṭha taka zawm chung hian inthlanna apiangah party tinte hian hma la vek thei se chuan kan ramah hian tun aia inthlanna thianghlim leh felfai hi a la awm thei dawn tih a chiang a, chu chuan sawrkar kalphungah nghawng ṭha zawk a la nei thei dawn tihna a ni. Hetihlai hian ṭhahnem ngaih luatah a rûka thawhhona thuthlung bawhchhiatna a la awm fo niin a lang a, a pawi ṭhin hle a ni.

He thawhhona thuthlung hi ṭha taka zawm nise chuan candidate leh political party-te tan pawh tuna sum an sen ṭhinna tam takah hian sum an sen a ngai lo ang a, an tan inthlan hmachhawn pawh a hahdamthlak zawk dawn a, chumi piah lamah mipui tam takte pawhin therhlo beiseina rilru pu lovin, ngaihtuahna fim tak hmangin vote an thlak thei dawn a, chu chuan kan ram inrelbawlna leh kan ram hmasawnna kawngah pawh nghawng ṭha a nei ngei ngei dawn a ni. Chuvangin, ram hmangaihtute tan chuan MPF leh political party-te thawhhona hi ṭha taka zawm a nih theihna tura tihtakzeta thlawp hi a ṭul hle niin a lang.