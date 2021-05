Editorial:Lehkha chhiar tur kan duh uluk a tul

Nimin khan Govt. Serchhip College NSS Bulletin tlangzarh a ni a, he bulletin hi an chetvelna hrang hrang ziaka dahṭhatna pakhat atan hman an tum a, he bulletin hi hard copy leh soft copy-in an tichhuak ṭhin dawn a ni.

Hetianga dan pangngai taka thuziak tihchhuah (publish) a awm ṭhin hi thil hlu tak a ni a, tun hnai chho, Information Technology-in Mizoram min rawn luhchilh a, mipui nawlpuiin kan hman ṭangkai tak tak hnu hian Mizo ṭawng thumal ṭhenkhat diklo taka ziak leh, a kawh tum ni miahlo thumal hmanna hmuh tur a tam ta hle a, heng ziak diklo tam tak hi ṭhalai mai pawh ni lo, kum lama upa zawkte pawhin an ching nasa hle tawh a, a bikin social media lama thuziakah hian hetiang hi hmuh tur a tam a, dân pangngai taka thuziak leh lehkhabu tihchhuahah hi chuan hetianga thumal dik lo lutuk hmanna thuziak hi hmuh tur a tam lem lo hle thung.

Hei vang hian ziak leh chhiar uar tura kan inzirtir mek lai hian, a chhiar tur lam leh a ziak lam pawh kan duh uluk a ngai tih a lang chiang ta hle a. Social Media-ah chuan a duh apiangin an thuziak an pho chhuak thei a, diklo tak pawhin ziak se an ṭawngkam hman leh thumal hman a diklo tih hrilhtu leh endiktu awm lovin anmahnin an tichhuak (publish) nghal mai thei a ni.

Hetihlai hian dan pangngai taka tihchhuah (publish)-ahte hi chuan mipui chhiar theih tura tihchhuah a nih hmain endiktu, an thuziak dan leh thumal hman diklo lo siamṭhatsaktu leh an tihdik loh siamṭha tura hrilhtu an awm hmasa deuh zel a, chuvangin, inchhiar zau tumte tan pawh dân pangngai taka thuziak leh lehkhabu tihchhuah chhiar hi a him zawk tih kan hriat a ṭul a, lehkhaa ziak ni kher lo, Internet-a thuziak pawh nise, dân pangngai taka tihchhuah a ni em tih chian hmasak hi kan tan a ṭha a, henga thuziakte hi rintlak kawngah pawh a rintlak zawk zel a ni.