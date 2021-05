Editorial: Inkhuahkhirhna hi mipui harsatna siam tumna ni lovin, mipui himna tur a ni

Covid-19 hri leng thawh hnihna chuan Mizoram pawh min tuam mek a, hri lêng hmasa zawk aiin kan tuar chho nasa ta hle mai. Hri kai an punchak bakah thihpui pawh an awm chho deuh ta mawlh mawlh mai a, kan dinhmun hrechiangtu sawrkar hotute pawh an mang a ang tawh a, hei vang hian sawrkar chuan hri leng laka mipuite kan him theihna turin inkhuahkhirhna khauh zawk a kalpui leh ta mek a ni.

He inkhuahkhirhna hi mipuite tana harsatna siam tumna avanga kalpui a ni lo tih hi kan hriatchian a ṭul a, mipuiten hri kan inkai darh zel lohna tur atan, mipuite himna tur atana he inkhuahkhirhna hi kalpui a ni tih kan hriat a ṭul a ni.

Mipuite hian inkhuahkhirhna awm lo mahse midang ina lên kual dun dun te, ṭhiante nena inkawm khawm te, midangte nena awmho dual dual leh midang hnaih taka awmte hi kan tih loh tur, kan tana thil hlauhawm tak a ni tih kan hriat a ṭul a, ṭul leh pawimawh takah lo chuan pawn chhuah loh leh, pawna kan chhuak a nih pawhin hri leng kai lo tura fimkhur taka mahni tihtur tih zawha haw nghal a, intihfai zui zel ṭhin hi keimahni leh kan chhungkaw himna a ni tih kan hriat a ṭul. Hetianga kan khawsa vek thei a nih chuan inkhuahkhirhna kalpui pawh hi a ṭul kher lo ang, amaherawhchu hetianga kan awm theih loh avangin inkhuahkhirhna hi kalpui ṭul si a ni.

Chutihrualin, duty ṭhenkhatte pawh hian inkhuahkhirhna an lekkawhna kawngah midangte tana harsatna siam lo zawng leh kan him tlanna tura fimkhur tak leh hawihawm taka chet an lâk a ṭul tih a lang a, inkhuahkhirhna lekkawh kawngah pawh kawngpui dung leh hmun lûn lai ringawta insawr bing lova, veng chhungah zau zawka inkhuahkhirhna hi ṭha taka kalpui a nih theihna tura hma an lak pawh hi thil ṭul tak niin a lang.