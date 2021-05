Serchhip bial mipuite fak hlawhna chhunzawm tlak

Zoram mipui leh Zoram pawna Mizoten an thlir rawn, Serchhip bial MLA by-election chu zawhfel niin, ZPM candidate, Lalduhoma chu hneh taka thlan tlin a ni a, he by-election neih chungchangah hian inthlan inbuatsaih aṭanga result puan thlengin Serchhip bial mipuiten fak kan hlawh hle a, a lawmawm takzet a ni.

Serchhip bial MLA by-election hi by-election neih chhan avangin mi ngaihven a hlawh hle a, political party hrang hrang pawh an ṭang nasa a, Mizoram sawrkara Minister rual leh Union Minister thlengin an rawn kal a, hei mai bakah hian political party hrang hranga hruaitu lu ber berte an rawn kal bawk a, hemi piah lamah Serchhip bial pawn aṭangin mi chi hrang hrangin Serchhip bial by-election chungchang hi media hrang hrangah an sawi nasa a, nasa takin Serchhip bial mipuite rawn chhawh phûr an tum a ni.

Hetianga mi tam takin Serchhip bial MLA by-election an rawn phûrpui lai hian Serchhip bial mipuite erawh, political party hruaitute an che chhuak tih lohah chuan mipui lam chu kan ngawi duk mai a, tualchhung politician zingah pawh mawi lo leh midangte hriat hrehawm khawpa party inbeihna an nei lo bawk a, chutih rualin, MPF lam pawhin hma an la ṭha a, inthlan campaign-ah pawh nalh lo leh mawi lo taka campaign a awm lo niin a hriat a, inthlan ni-ah pawh mipui sahawk leh buaina leh harsatna thleng thawm hriat tur a awm lote kha hmun hrang hranga Mizoten min fakna a ni.

Hemi hnuah result an puang a, hnehna changtute aṭangin mawi lo leh tling zo lote deuhsawhna ri hriat tur a awm lo a, hei mai a ni lova, tling zo lote pawhin rilru nat vanga mawi lo khawpa au chhuak an awm lo lehzel te hi chin chhunzawmtlak a ni a, bial dangte entawn tlaka Serchhip bial mipuite kan khawsa hi a chhuanawm hle a ni.