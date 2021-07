Editorial: Ruahtui khawl tura tan lak a tul

Nimina All India Radio-a Maan Ki Baat programme a hmannaah Prime Minister Narendra Modi chuan ruahtui khawl pawimawhzia a sawi chhuak leh a ni.

India ram hmun ṭhenkhat chuan ruahtui an dawng ṭha lo em em a, nikum khan Mizoram Rajya Sabha MP pakhat chuan Rajasthan sawrkarin ruahtui khawl khawmna a siam dante zirchiangin Jodhpur khawpui leh a chhehvel a tlawh a, Jodhpur district bikah hian kum khatah ruahtui 370mm vel chauh a tla ṭhin nia sawi a ni a, hetihlai hian Mizoram chuan kumtin ruahtui 2500mm dawng ṭhin anga chhut a ni thung a, Mizoram aia a let sarih deuhthaw ruahtui dawng tlem Jodhpur hian ruahtui khawlna an neih ṭhat avangin ṭhalah pawh tui in turah an buai ngai lo a ni. Hetihlai hian Mizoramah erawh ruahtui dwng ṭha hle siin, ṭhalah tui harsatna kan tawk fo ṭhin a, hei hian ruahtui khawl ṭangkaizia a tilang chiang hle âwm e.

Ruahtui khawl ṭangkaizia leh a ṭulzia hi kan inzirtir fo ṭhin a, amaherawhchu, kan ramah hian ruahtui khâwlna ṭha, mimal siam leh sawrkar siam hi hmuh tur a tam lo hle thung a, mimal pawha mahni kum khat tla tur ruahtui khawlna siam thei khawpa chhungkaw khawsak harsa lo tam tak an awm a, chutihrualin ruahtui khawlna tur lam siam lo hrim hrim hi chhungkaw tam tak kan awm a, hei hian ruahtui khawl lam kan ngaihthahzia a tilang chiang hle awm e.

Kan lei hnuaia ruahtui kan khawlna atana kan hmanraw ṭha ber kan ram ngawte kan tichereu zel hian kan tuihnate pawh a titlem chho mek niin a lang a, hei vang hian mimal bakah sawrkar pawh hian ruahtui khawlna ṭha zawk nei tura ṭan kan lâk nasat deuh deuh a ṭul chho tawh hle niin a lang.

