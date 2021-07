Editorial: Sem sem dam dam

Nimin khan Assam leh Mizoram ramri, Vairengte daiah boruak a ṭang thar leh a, state pahnih armed forces-te inkâpin, Assam Police zingah nunna chânte pawh an awm hial a. Kan nitin mamawh leh chakkhai lakluhna ber Assam nen kan buaina a sosan leh tak avang hian ṭum dang ang bawkin kan nitin mamawhte a lo luh ṭhat loh leh rin a ni a, hei vang hian District hrang hrang Bawrhsapte chuan bungraw chheprelh lo tur leh a man tito lo turte, mipuite pawh an mamawh aia tam inchhek khawl lo turin hriattirna a tichhuak a, hetiang bawk hian Consumer Association leh YMA lam pawhin bungraw chheprelh lo turte, an bungraw neihsa a hma aia toa hralh lo tur leh mipuite pawh inleikhawl vak vak lo turin an ngen ve bawk a ni.

Mizoramin châkkhai kan lakluh a khaihlak dawn nia hriat hian hetiang hian sawrkar leh tlawmngai pawlten ngenna an siam ta deuh ziah mai a, hetiang zawnga ngenna leh hriattirna tihchhuah a ngai ta fo mai hian a hnam ang zawng pawhin a mualphothlak viau ta mai.

Sumdawng zawng zawng leh mipui zawng zawng hi mi duhâm leh pamham, ram pumin harsatna a tawh denchhena mahni hnampuite hlâwkna atana hman tum, mahni ṭhenawm khaw vengte chan tur zawng zawng pawh chansak vek duhna rilru pu kan ni vek lo a. Hetiang rilru pu lo hi a tam zawk kan la ni hial mai thei. Chutiang kara mi hlemhle leh pamham ṭhenkhatte avanga a hnam mualphona tura hetianga thuchhuah leh hriattirna siam ngai ta fo mai hi ‘Sem sem dam dam, ei bil thi thi’ ti ṭhin hnam tan chuan a mualphothlak hle a, a zahthlak bawk a, chuvangin, heng thil tihchingte hian an thil chin hi tuna harsatna lo thleng aṭang hian sim ve tawh se a duhawm hle a ni.

