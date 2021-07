Editorial: Serchhip Sports Complex hi

Serchhip Sports Complex chu kum engemawzat buaipui a nih hnuah mipui hman theiha peihfel a ni mai tawh dawn emaw tih laiin kum engemawti chhung chu mipui hman theiha peihfel hleih theih lohin a la awm a, Sports Complex hi hman theiha peihfel thuai a nih theih nana chak zawka hmalakpui turin Serchhip District Sports Committee hruaitute chuan nimin khan a enkawltu UD&PA Department-a Serchhipa a hotu ber, DUDO hnenah ngenna an thlen leh a ni.

Serchhip Sports Complex hi Mizorama hmun hma ṭha berte zinga mi a nih a rinawm a, chutihrual chuan Mizorama Sports infrastructure din zinga a sak chhung rei ber a nih hial a rinawm thung. Serchhip Sports Complex sak hna hi a muang hle a, an sak zawh tawh chinah pawh duhthusam lo, siamṭhat ngai a tam hle bawk a, District Sports Committee mai bakah tlawmngai pawl dang leh sawrkar thuneitu ṭhenkhatte pawhin sak zawh thuai a nih theih nan vawi engemawzat hma la tawh ṭhin mahse tun thlengin mipui hman theiha peih a la ni thei lo cheu hi a mak a, Serchhip mipuite tan chuan a rilru natthlak tawh hle a ni.

Sports Complex-a football ground-a grass phah pawh hman tak tak hmain a karah hnim ṭo a awm hial tawh a, Sports Complex-a hmuhma ṭhenkhat pawh tla bal a awm leh nual tawh bawk a, tunah hian intlansiakna tur track siam tawh chu a nih tur ang a nih loh avangin zauh leh tura hmalak mek niin sawi a ni. Hetianga siamṭhat ngai awmte siamṭhat chhungin hun a duhrei ṭhin avang hian thil pakhat siamṭhat hun nghah chhungin thil dang a lo chhe leh hman ṭhin a, hetiang thil thleng ṭhin hian he Sports Complex sak hna a muan tawh sa piah lamah mipui hman theih tura peihfel a tihhar phah niin a lang a, chuvangin, Sports Complex hi mipui hman theih tura peihfel thuai a nih theih nan Serchhip mipuiten na zawka kan nawr a ṭul tawh niin a lang.

