Hri leng laka fimkhur reng a la tul

Covid-19 hri lêng mekah Mizoramah hri kai hmuhchhuah thar an la tlahniam hlei thei lova, a bikin Aizawl leh Mizoram hmun ṭhenkhatah hri leng hi a la nasa hle a, hei vang hian Aizawl Municipal Area huam chhungah Mizoram sawrkar chuan Total Lockdown a puang a, Mizoram hmun dangah chuan hri leng darh zel tur venna atana inkhuahkhirhna tur inkaihhruaina chu DC-te kutah a dah a ni.

Hemi bawhzui hian Serchhip District bawrhsap pawhin inkaihhruaina a duang a, Serchhip District chu hri leng a nasat loh avangin inkhuahkhirhna pawh thlahdul deuh zawkin kalpui a ni a, hei vang hian mipuite pawh zalen deuh zawkin kan nitin nunphung kan hmang thei a, hetihlai hian kan zalenna hi kan hmang thiam lo ang tih a hlauhawm hle.

Tunhnaiah Serchhip District chhung Baktawng khuaah hri kai hmuh chhuah an ni a, ni 2 chhung lekin hri kai hi mi 40 chuang hmuhchhuah an ni a, hei hian hri leng laka fimkhur a la ṭulzia a tilang chiang hle a ni.

Kan hriat tawh ṭhin angin tuna hri leng mek hi mi tam takah a natna a lang chhuak lo fo a, chutihlai chuan midang an kaichhawng thei a, hei mai hi a ni lova, hri kai natna lang chhuakte pawh a hlimchhawnah an taksaah natna a lan chhuah mai loh avangin hri an kai tih an inhre nghal mai ngai lo bawk.

Hetiang a nih avang hian tuna nunphung zalen taka kan hman theih avang hian midangte nena inhnaih taka khawsa lo a, hri leng laka fimkhurna kan thlahthlam loh a la ṭul takzet a, kan zalenna hi fimkhur loh nana kan hman phah a nih chuan ni 2/1 lekah Serchhipah pawh hian hri kai hmuh chhuah hi pung hluai thei dinhmunah kan la ding ve reng tih hria ila, fimkhur tak chunga zalen taka nun hman i tum ang u.

Like this: Like Loading...