Editorial: Covid Third wave atana inbuatsaih

Nimina Serchhip rawn tlawhtu Health Minister Dr. R.Lalthangliana chuan Covid-19 thawh thumna lo thleng leh mai tur anga mithiamten an rin avang leh, he a thawh thumna hian naupang lam a tuam dawn nia rinnate a awm avangin sawrkar a inbuatsaih chho nasa hle tih a sawi a, hri leng thawh thumna lo thleng thei laka inbuatsaihna atan Serchhipah pawh naupang puala ICU buatsaih a nih tur thu a sawi a ni.

Covid-19 hri leng thawh khatna a len lai khan hri leng thawh hnihna lo thleng leh tur angin mithiamte chuan an sawi lawk sa a, mithiamte rin lawk ang ngeiin hri leng thawh hnihna chu a rawn thleng ta ngei a, thawh khatna aiin ramchhung hmun hrang hrangah kan tuar na zawk a, amaherawhchu ramchhung hmun dangten hri leng thawh hnihna na taka an tawrh lai khan Mizoram chu dinhmun ṭha takah kan la ding a nih kha. Amaherawhchu, dihmun ṭha taka kan din kha inthlahdah phah nan kan hman vang nge ni state danga an dinhmun a ziawm chhoh lai mekin Mizoramah chuan hri kai kan pung chho ve leh ta thung a, hri leng thawh hnihna hi kan state-ah pawh kan tuar nasa hle a, nunna chân pawh an tam ta viau reng a, hun rei tak inkharkhip ngaiin kan awm ta hial nghe nghe a nih kha.

Tunah chuan Mizoramah pawh hri leng thawh hnihna chuan ziaawm lam a pan chho ve leh ṭan niin a lang a, mipuite pawhin nunphung pangngai kan zawh chho leh ṭan mek a, hetihlai hian mithiamte chuan September leh October thla velah hri leng thawh thumna hi lo thleng turin an ring a, Mizoram sawrkar pawh hri leng thawh thumna lo thleng thei atan hian a inbuatsaih chho mek a, hri leng thawh hnihnaa kan chetsual anga chesual tawh lo tur hian sawrkar a inbuatsaih mai bakah mipui lam pawhin inbuatsaih lawk nachang kan hriat a ṭul awm e.

Like this: Like Loading...