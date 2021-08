Editorial: Oil Palm chungchang hi

Union Cabinet chuan Andaman and Nicobar Island leh India hmarchhak lama kalpui turin cheng vaibelchhe 11,040 senna tur National Mission on Edible Oils-Oil Palm (NMEO-OP) chu a pawm a, heng hmuna oil palm chin tum bik a nihna chhan hi heng ram sik leh sa leh, ruahtui tlakdan chu oil palm chinna atana a ṭhat vang niin tarlan a ni.

NMEO-OP kalpui tur chungchangah hian Mizoram Chief Minister chuan Twitter-ah lawmawm a tih thu a tarlang tawh a, hei vang hian Mizoramah Oil Palm chin tharthawh tum a nih rinna a lian hle a, hetihlai hian Mizorama oil palm chin tharthawh leh a nih hlau hian Environment humhalh duhtute chuan oil palm chin an duh loh thu nasa takin an tlangaupui nghal a ni.

Project/scheme lian tak tak kalpui a nih dawn hian a ṭhatna tur leh a ṭha lo zawnga nghawng a neih tur hi a awm ve ve ṭhin a, project/scheme a len poh leh a ṭha zawng emaw, a ṭha lo zawngin nghawng a nei lian ṭhin a ni.

Tun ṭuma sawrkar laipuiin Oil Palm lama hma a lakna tur hi sum sen tura ruahman en hian a liantham hle dawn niin a lang a, keini ang state rethei, mahni kutke-a ding ve thei lemlo tan chuan state chhunga he scheme kalpui hi engemaw zawng taka hma kan sawnpuina tur chu a nih ngei a rinawm a, a sum lam ringawt thlir phei chuan thil îtawm tak a nih ngei a rinawm.

Chutihlai chuan kan sawrkar hotute hian kan state hmasawnna atana central scheme duan sa aṭanga sum hailuh theih dan an zawn rual hian kan ram tana ṭha lo tur thilah chuan central aṭanga sum hailuh theihna awlsam takte pawh an hnâwl ngam a ngai dawn niin a lang a, Oil Palm chung-chang pawh hi zirchianna uluk taka neih hmasak hnua thutlukna an siam ngaihna tur niin a lang.

Like this: Like Loading...