Editorial: Hri leng chhut chah thuai a tul

Hun engemawchen Serchhip khawpui chhungah Covid-19 hri kai hmuhchhuah tawh loh a nih hnuah niminah mi 19 hmuh chhuah thar leh an ni a, hei bak hi hmuhchhuah belh zel an la ni dawn em tih a la hriat rih loh a ni.

Covid-19 hri leng thawh khatna chu Mizoramin kan tuar lutuk lova, amaherawhchu a thawh hnihna erawh kan tuar viau tawh a, India ram pum khaikhawmnaah a thawh hnihna hian ziaawm lam a pan chhoh mek laiin Mizoramah pum dinhmun thlir chuan ziaawm lam a la pan hlei thei lova, hetihlai hian Mizoram chhungah pawh hri leng awmna khuaahte hri lengin ziaawm lam a pan theih loh avangin Mizorama enkawl dam zat pawh a sâng hlei thei lo a ni ber a, Mizorama khaw tam zawkah erawh hri kai hmuhchhuah thar an awm lem lo a ni.

Serchhip pawh hun engemawchen hri kai hmuhchhuah thar awm lovin kan kal tawh a, mipuite pawhin zalen takin hun kan hmang a, zep lovah chuan a hma aiin hri leng laka fimkhurna pawh kan tlachham tawh hle a ni.

Chutihlai chuan nimin lama hri kai 19 lai hmuhchhuah thar an nih leh takah chuan Serchhip mipuite pawh kan fimkhur thar a ngai leh ta hle mai a, kan khawpui chhunga hri leng hi a rang lama chhut chah a nih loh chuan hri hluarna khaw dang ang dinhmuna ding thei kan ni tih kan hriat a ṭul a, chuvangin, tuna hri leng thar leh hi a rang lama chhut chah thuai a nih theih nan thawktute mai bakah mipuite hian ṭan kan lak a ngai dawn hle a ni.

Serchhip khawpuiah hun engemawti chhung hri kai hmuhchhuah an nih loh hnua hri kai hmuhchhuah an awm lehna chhan hi khaw dang aṭanga rawn putluh a nih ngei a rinawm a, chuvangin khualkhuaa zin chhuakte leh khual khua aṭanga rawn lutte lakah fimkhur taka kan khawsak a ṭulzia a tilang chiang hle bawk a ni.

