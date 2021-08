Editorial: Sum peipunna kawnga fimkhurSum peipunna kawngafimkhur

Kum 2008-a Mizorama buaina thleng lian tak, sum peipunna chi khat, ‘Chiahpuam’ an tih mai thubuai chu tun thlengin chinfel a la ni lo va, kha chiahpuamah khan mi 9000 chuang zet an inhnamhnawih nia hriat niin, mi tam takin sum leh pai tam tak an chân phah a, khami hnu khan a khat tawkin sum peipunna kawnga inbumna hriat tur a awm leh zeuh zeuh bawk a ni.



Tunhnaiah Serchhipah pawh ‘Chiahpuam’ ang deuha sum peipunna hlawk taka sum dahtute chuan harsatna an tawk a, he thilah hian mi 50 chuang inhnamhnawihin an sum dah tling khawm hi cheng nuai 500 chuang a tlin rin a ni bawk.



Sum peipunna, chiahpuam ang chi, hun reivlote-a sum engemawzat hmuh chhuahna ang chi hi India ram state dangah pawh a awm thu leh harsatna tawk an awm thu hriat tur a awm fo bawk a ni.



Hetiang sum peipunna hlawk chungchangah hian buaina leh harsatna engemawzat a thlen thu hriat tur a awm tawh chung pawhin mi engemawzat chu sum peipunna hlawk zawk ûm hian kan la che sual fo mai a, hetianga dân lova sum peipunnaa inhnamhnawihte hi dân hmaah chuan anmahni bumtute nen dân bawhchhia, thil diklo ti an ni vek a, hetianga dan lova sum peipunna hi kalphung inang lo tak takte an ni ṭhin a, chuvangin, kan sum leh pai kan dahpun tumnate chu sawrkar hriatpui a ni em tih zirchian hmasakte pawh hi kan tihtur a ni.



Sawrkarin a pung awma sum dahṭhatna turin Bank leh Post Office-te min siamsak a, hetianga dah hi a him a, hlawk tak angin lang lo mahse sum peipunna hriatchian loha sum dah a, kan sum dahte chân vek ai chuan a hlawk zawk tih hi mipuite hian kan hriat thar a, buma kan awm fo tawh lohna tura kan fimkhur a ṭul takzet a ni.

