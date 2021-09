Editorial: Data lakkhawm leh chhinchhiah that kawnga tan lak

Thawhlehni khan Mizoram chungchanga data chi hrang hrang dahkhawmna Mizoram Statistical Handbook 2020 chu tlangzarh a ni a, he lehkhabuah hi Directorate of Economics & Statistics-in Department hrang hrang, NGO, kohhran leh Institution hrang hrang aṭanga data an lakkhawm dahin, kum kal ta statistics-te nen khaikhin leh remkhawm a ni a, Mizoram sawrkar Department hrang hrangten ram hmasawnna atana hma an lakna leh an dinhmun te, Mizoram sik leh sa dinhmun te, zirna, hriselna, sum leh paia Mizoram dinhmun te, mihring cheng zat leh sakhaw hrang hrang betute zat te leh thil tam tak tarlanna a ni a, sawrkar department hrang hrang, research titute, plan leh policy siamtu te, sumdawng leh mimal tam takin he lehkhabu hi an ṭangkaipui hle ṭhin a ni.

Hetianga kum engemawzat kalta aṭanga data mumal taka chhinchhiah hmuh tur a awm hi sawrkar emaw, pawl emaw, mimal tan pawh thil hrang hranga plan / policy siamna tur kawngah a ṭangkai ṭhin hle a, data dik behchhana plan / policy siam ṭhinte ruahmana siam hi a rintlak a, a taka kalpui a nih hnuah pawh hlawhtlinpui a awl bik ṭhin a ni. Hei vang hian plan / policy hlawhtlinna leh, a rintlak leh rintlak loh chu ruahmanna siamna atana data behchhan-te a dik leh dik lohah a innghat thuk hle a, chuvangin data dik lakkhawm leh chhinchhiah ṭhat kawngah hian sawrkar department, pawl leh kohhran bakah mimal thleng pawhin ṭan kan lak thar a ṭul a, a bikin, mimala hmalakna tura ruahmanna kan siam kawngah hetianga data awmsa behchhana ruahmanna siam thiam leh hman ṭangkai dan kan inzir hi kan mamawh niin a lang.