Editorial: Harsatna insiamsak lo zawnga hri leng darh zel tur ven dan kan zir a ngai

Sêrchhîp Kâwnpui Bazar area-a dawrkai zingah Covid-19 hri kai hmuh chhuah an awm zel avang leh, Chief Medical Officer, Serchhip leh Village Level Task Force on Covid-19, Kawnpuiten rawtna an thlen angin Serchhip District Bawrhsap chuan Covid-19 hri lêng darh zel tur venna atan Serchhip Kâwnpui VC Area huam chhûngah thu leh awm hma chu dàwr (khawlaia inphote telin) hawn phal a nih loh thu thupek a chhuah a ni.

Sawi tawh ṭhin angin Covid-19 hri lêng hian Mizoramah kiam lam aiin nasat lam a pan zel emaw tih tur a ni chho mek a, hunrei tak inkharkhip bur (total lockdown) kalpui a nih hnuah, inkharkhipna thlahdul deuh zawk (partial lockdown) pawh kalpui mek a la ni a, heti chung hian hri kai hi tlakhniam lam aiin pun lam kan la pan chho mek zel a, tun dinhmunah phei chuan ram chhunga state hrang hrangah dinhmun ṭha lo ber pawlah kan awm mek a ni.

Inkharkhip hi Covid-19 damdawi ni lo mahse hri darh zel tur venna atana kalpui a ni a, hun rei tak kan rama inkharkhip kalpui a ni hi chhungkaw tam takin an tuar mek a, heti chung hian kan rama hri leng darh zel hian ziawm lam a pan thei chuang lo hian kan tawrhna a tithuah hnih ta hle a ni.

Tuna Serchhip Bazara dawr hawn khapna tihchhuah a ni pawh hi chhungkaw tam tak chuan an tuar leh ngei dawn a, Mizorama hunrei tak inkharkhipna kan kalpui chunga hri leng darh zelin ziaawm lam a pan thei lo ang bawk a nih chuan chhungkaw tam tak tana harsatna leh tawrhna siam tamna mai mai a ni ve leh dawn a, khapna thupek tihchhuah ringawt hi kan ṭhatpui lutuk lo tih a chiang tawh a, chuvangin, chhungkaw tam tak tana harsatna thlen nasa lo tur zawnga hri leng darh zel tur vên kawnga ruahmanna kan siam thiam a, ṭan kan lak hi a ṭul tawh zawk niin a lang.