Editorial: RT-PCR khawl bun turin chak takin sawrkarin hma la zui zel se

Ni 29.9.2021-a SAD Conference Hall, MINECO-a Health Minister hova sawrkar mipawimawhte ṭhutkhawmnaah Health Minister Dr. R.Lalthangliana chuan RT-PCR laboratory la din lohna district dang zawngah din turin sawrkarin hma a la a, ruahmanna a siam tih sawiin, RT-PCR khawlte chu district dinhmun leh hmunhmate thlirin a tahtawlin bun a nih tur thu leh, a ṭul ang ang bawhzui nghal char char a nih thu a sawi bawk a ni.

RT-PCR Laboratory din chungchangah hian hun rei tak chu Mizorama political party-ten inbeih nan an lo hmang tawh a, Congress MLA Zodintluanga chuan a MLA Fund aṭanga RT-PCR khawl a lei chu Lungleia dah turin a pe a, amaherawhchu sawrkar lamin RT-PCR Laboratory din harsatzia sawiin, kum khat chuang zet chu he RT-PCR khawl hi hman lohin dah a ni ta a, hetihlai hian opposition party leh midang tam tak chuan Covid-19 hri leng dona atan RT-PCR khawl ngeia sample tam zawk test chu a pawimawh thu an sawi fo a, amaherawhchu sawrkar chuan RT-PCR laboratory din belh chu sawrkar sum harsat vangin thil harsa a nih thu sawiin, Rapid Antigen Test (RAgT) hmangin sample tam zawk test a kalpui zel a, zirchianna awm lo mahse mi tam tak chuan sample test-na atana hmanrim berah RAgT hman a nih avangin False Negative a tam a, hei hi Covid-19 hri leng hluar phah chhan a ni tiin an puh a ni.

Zirchianna a awm loh avangin hei hi thu dik a nih leh nih loh hriat a ni lo a, sawrkarin District tina RT-PCR khawl bun tura ruahmanna a neih mek hi a hlawhtlin theih chuan Covid-19 hri hluar mek tihziaawmna kawngah pawh hmasawnna a thlen ngei beisei ila, sawrkar pawhin ruahmanna an neih ang ngeiin RT-PCR khawl tam zawk a bun turin chak takin hma la zui thei se a duhawm hle a ni.